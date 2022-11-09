خان: نفتخر بمشاركتنا في جناح الغرفة التجارية السويسرية، والذي يجمع كافة الشركات السويسرية في مصر نحو هدف واحد، وهو الإبتكار المستدام نحو مستقبل أفضل.

القاهرة: شاركت لافارچ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، في إفتتاح جناح الغرفة التجارية السويسرية ومعرض "سويس تك" بمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، حضر الإفتتاح فخامة الرئيس السويسري/ إجنازيو كاسيس، وسفير سويسرا في مصر السيد/ إيڤون باومان، بالإضافة إلى أعضاء الغرفة التجارية السويسرية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات السويسرية في مصر.

خلال الإفتتاح، ألقى فخامة الرئيس السويسري/ إجنازيو كاسيس كلمة للحضور وأطلق إشارة بدء المعرض الذي يجمع المصنعيين السويسريين، وأثنى على جهودهم لمحاربة التغير المناخي من أجل مستقبل أفضل ذو بيئة أكثر استدامة لنا جميعاً.

وأعرب السيد/ چيمي خان، الرئيس التنفيذي للافارچ مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام، مثمناً مبادرة الغرفة التجارية السويسرية لإنشاء هذا الجناح ومعرض "سويس تك" الذي يمنح الفرصة للشركات السويسرية العاملة في مصر لعرض مبادراتهم الخاصة بالإبتكار والتنمية المستدامة طول أيام المعرض، وذلك في إطار فعاليات المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ COP27.

وأضاف أن لافارچ مصر تخطو خطوات جادة وناجحة نحو التحول الأخضر طبقاً لإستراتيجية مجموعة هولسيم للوصول لصافي صفر إنبعاثات كربونية من خلال حلول مواد البناء المبتكرة والمستدامة والتي تخفض من الإنبعاثات الكربونية مع الحفاظ على الأداء، هذا بالإضافة إلى مبادرات الرقمنة التي تحقق نمو مستدام. وعلى مدار السنوات الماضية وحتى الآن، تدخل منتجاتنا الصديقة للبيئة في بناء مدن مشروعات قومية مستدامة مثل البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية ومشروع مترو الأنفاق الخط الثالث وأنفاق قناة السويس، تنفيذاً لمحاور رؤية مصر 2030.

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حول لافارچ مصر:

لافارݘ مصر، عضو في مجموعة هولسيم العالمية، شريك أساسي في مجال صناعة مواد البناء، وتوفر الشركة منتجات ضرورية، وحلول مبتكرة في قطاع البناء.

شيدت شركة لافارݘ مصر مصنعاً في العين السخنة بمحافظة السويس، يشمل خمس خطوط انتاج، ويعتبر المصنع ضمن أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بدعم من أكثر من 1500 موظف، ومن خلال أعمالها في مجال الأسمنت والخرسانة ، تلتزم لافارݘ مصر بتوفير مواد بناء مستدامة؛ لتلبية احتياجات عملائها، سواء كانوا من بناة المنازل الفردية، أو شركات المقاولات الكبيرة، أو المهندسين المعماريين، أو المطورين العقاريين. لا تقتصر حلول لافارݘ مصر على البنية التحتية، ومواد البناء والتقنية الحديثة التي نتبعها تجاه التنمية المستدامة والتزامها القوي بالصحة والسلامة فقط، بل تعمل على بناء مجتمعات.