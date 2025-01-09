أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أكاديمية ربدان، عن حصول جميع أعضاء هيئة التدريس لديها على شهادة «CBCI» من معهد استمرارية الأعمال البريطاني، الرائد عالميًا في تعزيز الجاهزية من خلال أفضل الممارسات والتعليم والشهادات المعترف بها دوليًا.

ويُعتبر هذا البرنامج مؤهلاً دولياً مرموقاً في مجال استمرارية الأعمال والجاهزية المؤسسية، وينعقد على مدار خمسة أيام مكثفة، تغطي جميع مراحل إدارة استمرارية الأعمال.

واكتسب أعضاء هيئة التدريس خبرات شاملة في مجالات رئيسية ومهمة، تشمل تقييم المخاطر وتحليلها، والتخطيط لاستمرارية الأعمال، والتنفيذ والاختبار، والاتصال أثناء الأزمات، والقيادة والحوكمة.

ويعكس البرنامج أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بنظام إدارة استمرارية الأعمال، كما يتماشى مع المعايير الدولية مثل المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال آيزو 22301.

ويُعزز هذا الإنجاز من مستوى الخبرات المقدمة في أكاديمية ربدان، حيث يساهم أعضاء هيئة التدريس الحاصلون على الشهادة في الارتقاء بالبرامج الأكاديمية والمهنية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الإعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

والأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في فئتي التعليم والتوظيف ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات.

وتوفر الأكاديمية نظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى.

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