نيوم، المملكة العربية السعودية: أعلنت نيوم، اليوم، أن وكالة "BWA Yachting"، الرائدة عالمياً في مجال خدمات اليخوت الفاخرة والرحلات البحرية، ستفتتح مكتباً لها في جزيرة "سندالة" الفاخرة، حيث سيؤدي دور "الشريك الرئيسي لخدمات اليخوت الفاخرة في نيوم"، ويقدم خدماته لأفخم اليخوت من حول العالم في "سندالة" التي ستغدو أول وجهة استثنائية منتظرة لليخوت الفاخرة في منطقة البحر الأحمر.

وستدعم وكالة "BWA Yachting" عمليات مرسى "سندالة" الدولي لليخوت الفاخرة، عبر تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لقاعدة عملاء اليخوت في الجزيرة. وسيضم مكتب الوكالة فريقاً متميزاً يتمتع بعقودٍ من الخبرة في قطاع اليخوت لدعم القباطنة ومديري الطواقم البحرية وأفرادها بكل ما يحتاجونه لإدارة اليخوت الفاخرة، من إجراءات الجمارك والتخليص الجمركي إلى خدمات الإمداد والخدمات اللوجستية والشحن و"الكونسيرج" والخدمات المالية. وسيضمن فريق "Yachting BWA" للعملاء تجربة مرنة وراقية في "سندالة"، التي ستصبح الوجهة العالمية الجديدة لليخوت ومحطة رئيسية في التقويم العالمي لرحلات اليخوت، مستفيدة من مناخها المشمس شتاءً، الذي يستمر لستة أشهر سنويّاً.

وفي هذا السياق، قال كبير التنفيذيين للتطوير الحضري في نيوم أنتوني فيفيس: "إنّ سندالة س ستصبح وجهة اليخوت الأكثر مقصداً وطلباً في العالم، حيث توفر المناخ المعتدل، وتتميز بسهولة الوصول إليها بأقل من يوم إبحار من موانئ البحر المتوسط، وسيمكّننا هذا التعاون مع (BWA Yachting) من الاستفادة من خبرتهم العريقة لتوفير منظومة متكاملة وغير مسبوقة لليخوت الفاخرة، بحيث ستصبح "سندالة" عنواناً للتجارب الفريدة الفاخرة. وإننا نعتبر هذه الشراكة إنجازاً مهمّاً في الوقت الذي ندعو فيه العالم للإبحار إلى سندالة".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لوكالة "BWA Yachting" باسكاليس باتسيوكاس: "نحن فخورون ومتحمسون لنساهم في هذا المشروع الفريد من نوعه. ونحن ملتزمون بتقديم خدمات ذات مستوى عالمي لليخوت الفاخرة التي ستزور سندالة، ونتطلع لتنظيم مسارات سياحية وخطوط إبحار متميزة لنيوم، وتقديم تجارب استثنائية لعملائنا في هذه الوجهة الجديدة الجذّابة".

ومع إطلالاتها الساحرة على المياه الصافية للبحر الأحمر قبالة الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية، ستضيف "سندالة" بعداً جديداً للسفر الفاخر الراقي. وستكون الجزيرة أُولى مشاريع نيوم التي تتجسد على أرض الواقع، لتشكل مثالاً حيّاً عن رؤية نيوم لإعادة رسم مستقبل البشرية، من خلال توفير أسلوب حياة استثنائي لساكنيها وزوارها. وإضافةً إلى "سندالة"، تضم نيوم 41 جزيرة ستشكل منظومة رائدة عالميّاً لليخوت وستقدم معاً أكثر من 5000 مرسى متنوع.

وعند افتتاحها مطلع عام 2024، ستكون "سندالة" بوابة ساحرة ومفتوحة على البحر الأحمر ووجهة جديدة جاذبة لعشاق السياحة والسفر الفاخر من حول العالم. وسيوفر مرسى "سندالة" الفاخر 86 رصيفاً لليخوت التي يصل طولها إلى 50 متراً، بالإضافة إلى عوامات بحرية لليخوت الفاخرة التي يصل طولها إلى 180 متراً. أما داخل الجزيرة، ستحتضن "سندالة" واحداً من أكثر ملاعب الغولف تميّزاً في العالم، ومطاعم يديرها طهاة عالميون حائزون على "نجمة ميشلان" يقدمون فيها أطباقاً مبتكرة، بالإضافة إلى متاجر الأزياء ومتاجر التجزئة الفاخرة، وغيرها من التجارب المستقبلية الرائعة.

وسيجد الباحثون عن الترفيه والاستجمام في النادي الشاطئي في "سندالة" وجهة لا مثيل لها، حيث سيوفر أفضل علامات الترفيه في المنطقة، وسيقدم مركز الأنشطة البحرية مغامرات وتجارب رائعة تتمحور حول الحياة البحرية الساحرة في أعماق البحر الأحمر. كما ستضم الجزيرة 3 فنادق فاخرة، بما فيها منتجع "فور سيزونز" وأول فنادق مجموعة "ماريوت أوتوغراف" الدولية في المملكة العربية السعودية، التي ستقدم تجارب إقامة فاخرة استثنائية.

ويتم تطوير جزيرة "سندالة" بأساليب تراعي أعلى معايير الاستدامة، وتضمن حماية بيئتها البحرية المتنوعة، علماً أن "استديو لوكا ديني" للتصميم المعماري Luca Dini Design & Architecture، الرائد عالمياً في عالم التصميم والإنشاء، استوحى تصاميم الجزيرة من الشعاب المرجانية والمناظر الساحرة للبحر الأحمر المحيطة بها.

وتتمتع "BWA Yachting" بخبرةٍ كبيرة في العمل مع مالكي اليخوت الفاخرة وقباطنة السفن في جميع أنحاء العالم، وتملك الوكالة شبكة عالمية تمتد عبر البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال أوروبا إلى منطقة البحر الكاريبي والأمريكتين لتقدم تجربة سلسة ومتكاملة للمتعاملين، وبصفتها شريكاً رسمياً لبطولة كأس أمريكا لليخوت وغيرها من الفعاليات العالمية لليخوت الفاخرة، ستدعم "BWA Yachting" نيوم في تخطيط وتنظيم الفعاليات الحصرية كجزءٍ من تقويم الفعاليات الخاصة بمجتمع اليخوت الفاخرة.

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حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

عن "BWA Yacthing"

"BWA Yachting" هي مزود عالمي لخدمات اليخوت، هدفه مساعدة القباطنة وطاقم العمل ومديري اليخوت في تلبية الطلبات المتزايدة لإدارة اليخوت الفاخرة الحديثة. تتوزع مكاتب الوكالة العالمية في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي والأمريكتين لتوفير تجربة فريدة وسلسة لعملائها، أينما كانوا يبحرون. يمتد النطاق الواسع من الخدمات البحرية والضيافة التي تقدمها الوكالة من الحزم العالمية المتكاملة، إلى طلبات اللحظة الأخيرة لخدمات "الكونسيرج". وتقدم الوكالة أيضاً خدمات التخطيط المسبق لمسار الرحلة وكافة الخدمات ذات الصلة. كما تقدم مكاتب الشركة العالمية خدمات مبتكرة ومتكاملة بهدف تبسيط الحياة على متن اليخوت. نحن متواجدون دائماً لخدمة الطاقم والضيوف واضعين في تصرفهم معرفتنا المحلية والنصائح العالمية.

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