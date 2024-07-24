دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إنجاز جديد يعزز سجلها الحافل بالنتائج التنافسية العالمية، جددت هيئة كهرباء ومياه دبي اعتماد شهادة المعيار البريطاني لأنظمة الحوكمة الفعالة (BS 13500:2013) للعام الثامن على التوالي، بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير في عدد من محاور الحوكمة الرئيسية ومنها الموارد البشرية وتقنية المعلومات وإدارة المخاطر والشؤون القانونية والشؤون المالية وعمليات الشراء.

وقد تسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة في مركز الهيئة الرئيسي، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعلي محمد المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة والرشاقة المؤسسية في الهيئة، وأعضاء فريق الحوكمة والمطابقة والرشاقة المؤسسية في الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "يتوافق نظام الحوكمة الفعال الذي نتبناه مع توجيهات القيادة السديدة، وتماشياً مع الاستراتيجيات وأفضل الممارسات الوطنية والدولية. ويعد التزام الهيئة بالحوكمة الرشيدة أساساً لنموها المطرد، وعاملاً لزيادة الدخل والربحية، ووضع الميزانية الفعالة والارتقاء بسعادة المتعاملين، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وتطوير أدائها المؤسّسي، وتعزيز الكفاءة والفاعلية والشفافية وضمان المساءلة وحماية حقوق المعنيين، والارتقاء بثقة المستثمرين. وتشكل الحوكمة الرشيدة إحدى الركائز الضرورية لعملية صُنع القرار والتميز في الأداء. ويدعم نظامنا أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويسهم في تحقيق الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي. ووفق "براند فاينانس"، تتصدر الهيئة مؤسسات دولة الإمارات في قيم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ونمو قيمة علامتها التجارية."

وأضاف معالي الطاير: "أسهم اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة في الهيئة في تعزيز النتائج العالمية النوعية التي حققناها، ومواصلة تقديم خدمات ذات مستوى عالمي تدعم خطط دبي الطموحة في مجال الطاقة الخضراء. وتنفذ الهيئة العديد من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة في جميع عملياتها التشغيلية، ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. وتعكس محفظة الهيئة التي تشمل عدداً كبيراً من المشاريع المبتكرة، كمشروع الهيدروجين الأخضر ومبادرة الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية والشبكة الذكية، التزامها بتوظيف التقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة الطاقة والمياه ودفع عجلة انتقال الطاقة في دولة الإمارات. إلى جانب ذلك، نعتمد الخدمات الرقمية والذكية ونوفر أعلى مستويات خدمة المتعاملين وفق نموذج أعمال مستدام لتحقيق عوائد ثابتة للمساهمين. وبفضل أدائها المتميز وإنجازاتها البارزة على مرّ السنوات، أصبحت الهيئة معياراً يحتذى للعديد من المؤسسات الخدماتية المحلية والإقليمية والعالمية."

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: "تؤكد الجوائز والإنجازات التي تحققها الهيئة بشكل متواصل التزامنا بأفضل الممارسات العالمية، وتطبيقنا الفعال لإطار الحوكمة الراسخ في الهيئة والذي يتضمن العناصر الأساسية للحوكمة، ومنها الرقابة والإشراف لمجلس الإدارة، والهيكل التنظيمي الواضح، والصلاحيات، والاستراتيجية الموثقة، وتفويض السلطات المالية والإدارية على نحو سليم."

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