شركة العرض WhiteHelmet توقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة SB Scaffolding الهندية لتوفير حلول مبتكرة للتوثيق والتواصل

الشركة الألمانية BAUER Maschinen تبرم صفقة بملايين اليورو مع شركة Pinnacle International Piling التي تتخذ من الإمارات مقراً لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بمشاركة قادة حكومات وخبراء ومبتكرين وصانعي سياسات، افتتحت في مركز دبي التجاري العالمي النسخة الخامسة والأربعون من معرض الخمسة الكبار Big 5 Global، أبرز حدث لقطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الذي تبلغ قيمة مشاريعه قيد التنفيذ نحو 9 تريليون دولار أمريكي.

جوزين هيجمانز، نائبة الرئيس لفعاليات الإنشاءات بشركة "دي إم جي إيفينتس" ، صرّحت بقولها: "افتتاح النسخة الخامسة والأربعين من المعرض كان ملحوظاً، إذ شهدنا يوماً حافلاً بالمناقشات الملهمة مع اجتماع قادة من مختلف أنحاء قطاع الانشاءات لتبادل الأفكار والرؤى من أجل مستقبل القطاع. كما شهد اليوم الأول نشاطاً تجارياً هائلاً حيث وقّعت شركات عدّة اتفاقيّات شراكة وصفقات جديدة، ما أظهر النمو المستمر والأهمية التي يحظى بها معرض الخمسة الكبار Big 5 Global كمنصّة للتعاون والابتكار والفرص الثمينة في قطاع التنمية الحضرية والبناء."

حوارات ملهمة في الندوات الاستراتيجية تدفع نمو القطاع قدماً

تميّز اليوم الأول من الحدث ببرنامج حافل بالندوات الاستراتيجية التي تخلّلت الفعاليات المصاحبة LiveableCitiesX وFuture FM و GeoWorld. وشملت هذه الندوات قمة القادة في معرض الخمسة الكبار Big 5 Global وقمة GeoWorld وقمة IFMA Global للشرق الأوسط،حيث اجتمع صناع السياسات وقادة الحكومات والمبتكرون في القطاع طيلة يوم من المناقشات الرؤيوية.

افتتح معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة، قمة قادة Big 5 Global بخطاب رئيسي حدد رؤية القيادة لمستقبل القطاع. كما شارك في القمة فريد ميلز، مؤسس The B1M، الذي أكد على الدور التحويلي لقطاع البناء. وقال: "لا توجد صناعة أخرى يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر على هذا الكوكب من البناء. في كل مرة يقولون فيها "المسألة مستحيلة"، نثبت لهم في قطاع البناء خطأهم."

بالتوازي مع ذلك، استكشفت قمة GeoWorld أحدث التطورات في التكنولوجيا الجغرافية والبيانات. وفي كلمته في القمة، قال الدكتور حسني غديرة، مدير المشاركة البحثية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: "الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية وعلم المياه الحضرية أمر ضروري لتحديد المناطق المعرضة للخطر أثناء الظروف الجوية القاسية وتنفيذ حلول فعالة في المنطقة."

هذا وجمعت قمة IFMA Global للشرق الأوسط قادة صناعة إدارة المرافق من جميع أنحاء العالم لإعادة تعريف مستقبل هذا المجال، مع التركيز على الابتكارات والاستراتيجيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة.

الشراكات الاستراتيجية تسلط الضوء على الابتكار في البناء

في أروقة المعرض، أبرمت شركات رائدة صفقات وشراكات رئيسية تسلط الضوء على دور الحدث في دفع نمو الأعمال. فقد وقعت الشركة الألمانية BAUER Maschinen GmbH وشركة Pinnacle International Piling في الإمارات اتفاقية بملايين اليورو لإضافة منصة BAUER BG36 إلى أسطول Pinnacle. وعلّق هيرمان شراتنثالر، المدير التنفيذي لشركة BAUER Maschinen GmbH، قائلاً: "تُظهر هذه الصفقة المهمة التزامنا المشترك بتقديم حلول متطورة ومستدامة لقطاع المرافق في المنطقة. "

وفي شراكة أخرى مهمة، وقّعت شركة WhiteHelmet، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا البناء ومقرها السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة SB Scaffolding الهندية. وتقدم الاتفاقية الجديدة حلول التوثيق والاتصالات الشاملة من WhiteHelmet إلى الهند، ما يمثل لحظة تحولية في الابتكار الإقليمي في البناء والتعاقد ويعرض مثالاً حقيقياً للصفقات العالمية التي تحدث في المعرض هذا العام.

أجنحة الدول تدفع الزخم الدولي

واحتفل الحدث أيضاً بجهود التعاون الدولي من خلال أجنحته الوطنية النابضة بالحياة مثل تركيا والصين والمملكة العربية السعودية والبحرين وإيطاليا وغيرها. واستضافت هيئة تنمية الصادرات السعودية، ممثلة ببرنامج "صنع في السعودية"، 55 شركة سعودية تعرض ابتكارات في البناء.

وصرح ثامر المشرفي، المدير العام للتسويق والفعاليات للصادرات السعودية بالقول: "يسعدنا المشاركة مرة أخرى في معرض الخمسة الكبار Big 5 Global، وهو حدث يتماشى تماماً مع مهمتنا لعرض ابتكارات المملكة العربية السعودية ومهارتها وخبرتها على المسرح العالمي. ويوفر لنا هذا الحدث فرصة فريدة للتواصل مع الشركاء الدوليين، وتسليط الضوء على قوة العلامة التجارية "صنع في السعودية" بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وتعزيز التزامنا بدفع النمو والتنمية المستدامة في قطاع البناء."

هذا ويستمر معرض الخمسة الكبار Big 5 Global حتى 29 نوفمبر، ويفتح أبوابه من الساعة 10:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً في مركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع معارض GeoWorld و LiveableCitiesX و Future FM التي تقام في الموقع نفسه حتى 28 نوفمبر.

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