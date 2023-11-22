بحضور سعادة السفير الفرنسي السيد إريك جيرو تيلم

المنامة، البحرين: أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن شراكة استراتيجية مع شركة UpGradelle، وهي شركة استشارية فرنسية رائدة متخصصة في التدريب لمجال التحول الرقمي، بهدف بناء القدرات في مجال التحول الرقمي وإدارة المشاريع المرنة. وقد حضر توقيع الاتفاقية سعادة السيد إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، بهدف توطيد العلاقات التعليمية والتدريبية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية.

وبهذه المناسبة، صرحت الدكتورة نسرين بلدي ميرو بادوفاني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة UpGradelle: "يسعدنا التعاون مع معهد BIBF لتطوير الكوادر البشرية في مملكة البحرين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة التحولات المرنة في مؤسساتهم."

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي للمعهد: "تعد هذه الشراكة الإستراتيجية خطوة هامة لإعداد القدرات المؤهلة في مجال التحول الرقمي وإدارة المشاريع المرنة، الأمر الذي يعكس التزام المعهد كمؤسسة رائدة للتدريب والتطوير في هذا المجال الحيوي. وأضاف: "في حين تتبنى الصناعات في جميع أنحاء العالم منهجيات سريعة للتغلب على تحديات العصر الرقمي، سيعمل المعهد مع UpGradelle كشركة رائدة في المجال الرقمي، لتزويد القطاعات التجارية في المملكة بكوادر قيادية عالية المهارات يمكنهم تحفيز وتطبيق التغيير في أماكن عملهم. "

من جانبها، صرّحت السيدة مريم ماجد، رئيس مركز التحول الرقمي وإدارة المشاريع في معهدBIBFتعكس هذه الشراكة التزام المعهد بتمكين القوى العاملة في مجال التحول الرقمي وإدارة المشاريع، وبينما تواصل البحرين رحلتها لتصبح مركزاً رائداً للتحول الرقمي، سيسهم هذا التعاون في تقديم الحلول التدريبية المبتكرة. ."

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