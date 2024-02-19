المنامة: استقبل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، وفداً من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بجمهورية مصر العربية الشقيقة، برئاسة سعادة الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتجارة والتأمينات، وكیل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

وكان في استقبالهم، الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، وعدد من كبار المسؤولين، حيث استمعوا لنبذة عن تأسيس المعهد ومسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود، إلى جانب اطلاعهم على البرامج الأكاديمية والمهنية المتميزة التي يقدمها، بالتعاون مع أكبر المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور أحمد الشيخ عن ترحيبه بهذه الزيارة، والتي تعكس العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور المحوري للنقابات العمالية في صيانة حقوق العمال ومكتسباتهم. ونوه الدكتور الشيخ إلى أهمية توسيع أوجه التعاون بين الاتحادات العمالية في البلدين الشقيقين بما يعزز من العلاقات العمالية بين أطراف الإنتاج.

من جانبها أعربت سعادة النائب الدكتورة سولاف درویش، عن تقديرها بما شهدته من تطور وتميز فيما يقدمه المعهد، مؤكدةً على ما يقوم به من دور حيوي في تنمية الكوادر المهنية في القطاع المصرفي، ومقدمة شكرها للمعهد على حسن الاستقبال.

والجدير بالذكر أن المعهد يستقبل عدد متزايد من الوفود لمناقشة سبل التعاون، حيث يتم التنسيق لتقديم التدريب وتنمية الثروة البشرية على نطاق محلي وعالمي. وبهذه الثقة العالمية تترسخ مكانة المملكة استراتيجياً على خارطة التدريب المتخصص وذلك باكتساب معهد BIBF ثقة عالمية من خلال تقديم الحلول التدريبية وتنمية الثروة البشرية على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي.

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