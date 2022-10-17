انطلاقًا من المبادرة الإستراتيجية التي تم إعلانها لدعم نجاح واستدامة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

أعلن صندوق العمل "تمكين" عن فتح باب استقبال الطلبات للبرنامج التدريبي "إدارة مالية" الذي يستهدف تقديم الدعم لتدريب وتأهيل رواد الأعمال في مملكة البحرين على الإدارة المالية بالشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF وذلك على خلفية الإعلان عن هذا البرنامج في وقت سابق هذا العام من أجل تزويد رواد الأعمال في البحرين بدورة تدريبية شاملة للإدارة المالية لأعمالهم وتطوير الخطط الإستراتيجية أكثر فعالية وكفاءة.

وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع التزام تمكين بتشجيع ريادة الأعمال في المملكة وتزويد الرواد بالأدوات والدعم الذي يساعدهم لتنمية أعمالهم وتعزيز إنتاجيتهم وتحقيق الاستدامة. حيث سيقدم هذا البرنامج الذي تدعمه تمكين للمشاركين التدريب المختص على يد نخبة من الخبراء ورواد الأعمال في مجالات مثل: ريادة الأعمال، والتمويل والتدقيق، وحوكمة الشركات الناشئة، وإدارة المخاطر، وتطوير الأعمال. إضافة إلى فرص الارشاد والتوجيه لتطبيق أسس الادارة المالية على شركاتهم الناشئة.

ويمكن لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القائمة وأصحاب السجلات التجارية الافتراضية ممن يبحثون عن فرص تدريبية متخصصة لتطوير مهاراتهم ومعارفهم في الإدارة والشؤون المالية تقديم طلباتهم في موعد أقصاه 24 أكتوبر 2022 ، وذلك على الرابط التالي: entrepreneurs/-for-training-financial-and-www.bibf.com/management

يذكر أن هذه المبادرة تأتي كجزء من جهود تمكين في تفعيل الشراكات والمبادرات التي تضمنتها خطة التحول الشاملة التي أطلقتها مطلع هذا العام بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والفرص النوعية للبحرينيين، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وخطة التعافي الاقتصادي والتي تضمنت الإعلان عن 16 برنامجًا رئيسيًا لدعم الأفراد والمؤسسات بهدف تمكينهم من إحداث أثر أكبر على الاقتصاد الوطني.

#بياناتحكومية

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