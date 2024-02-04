المنامة، البحرين: عقد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستشارية للتمويل الإسلامي المعاد تشكيلها. وتناول الاجتماع – الذي عُقد في مقر المعهد – جدول الأعمال، بما في ذلك تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه، والموافقة على بنود اللجنة الاستشارية للتمويل الإسلامي، ومراجعة شاملة لخطة العام 2024 الخاصة بمركز التمويل الإسلامي في المعهد.

وتضم اللجنة الاستشارية للتمويل الإسلامي مجموعة متميزة من الأعضاء الذين يمثلون ثروة من الخبرة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية في مختلف دول المنطقة، وهُم: السيد عدنان أحمد يوسف – رئيس جمعية مصارف البحرين، السيدة أمل سيف – رئيس قسم الخدمات الإسلامية ببنك البحرين الإسلامي، السيدة إيناس محمد رحيمي – رئيس قسم خدمات دعم المؤسسات والاستدامة في بنك الإثمار بالبحرين، د. فاتن الزدجالي – رئيس قسم التعلم والتطوير في بنك ظفار بسلطنة عمان، السيد حسين عبد الحق – رئيس الخزينة والأسواق المالية في بنك السلام بالبحرين، د. يارمو كوتيلاين – المستشار الاقتصادي في صندوق العمل تمكين بالبحرين، السيدة خولة إبراهيم – مدير إدارة الرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية في مصرف البحرين المركزي، الشيخ الدكتور محمد أربونا – رئيس قسم الالتزام بالشريعة في بنك السلام بالبحرين، الدكتور سوتان أمير هدايت – مدير قسم الاقتصاد الإسلامي والنظام البيئي المالي في لجنة الاقتصاد والتمويل الإسلامي في إندونيسيا، الدكتور طارق سيف – الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين.

وقد تم تعيين السيد عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة اللجنة الاستشارية للتمويل الإسلامي، والسيدة خولة إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة. وقد تحددت مدة التعيين لكل منهما بثلاث سنوات.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF): "يعزز إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للتمويل الإسلامي المعاد التزام المعهد بالتميز والابتكار في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية والتعليم المالي والأبحاث والاستشارات. ويتطلع المعهد إلى تعاون مثمر ومؤثر مع اللجنة الاستشارية للتمويل الإسلامي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لعام 2024 وما بعده."

وقال الدكتور رضوان مالك، رئيس مركز التمويل الإسلامي في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية: "تقوم اللجنة الاستشارية للتمويل الإسلامي بدور محوري في تقديم التوجيهات والمشورات الإستراتيجية لمركز التمويل الإسلامي بالمعهد وذلك لتعزيز خدماته في نطاق التدريب على المعاملات المالية والمصرفية حسب الشريعة الإسلامية. وتهدف اللجنة إلى تعزيز البرامج التدريبية بالإضافة إلى طرح مبادرات جديدة في مجالات التدريب والبحث والاستشارات. كذلك تتسق هذه الخطوة مع التزام المعهد بإنشاء منظومة شاملة ورؤية المعهد ورسالته وركائزه الإستراتيجية.

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