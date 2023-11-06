96.2% من مدراء الموارد البشرية شهدوا الأثر الإيجابي لبرامج المعهد على أداء الموظفين

المنامة: استضاف معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) مدراء الموارد البشرية وممثلي التدريب في قطاع الخدمات المالية في البحرين، وذلك خلال لقاءه التدريبي السنوي تحت عنوان "إعادة تصور التدريب". وشمل اللقاء لمحة عامة عن إنجازات المعهد وخططه الاستراتيجية المستقبلية لهذا العام من خلال البرامج المقدمة بالشراكة مع مؤسسات تعليمية وتدريبية مرموقة دولياً

وخلال اللقاء، تم إجراء استبيان حي للحضور عن دراسة فجوة المهارات في سوق العمل وتطوير استراتيجيات التدريب والتطوير في المعهد وربطها باحتياجات القطاع. وأشارت ردود الحضور على برامج التدريب التي يقدمها المعهد على مستوى كبير من الرضا، حيث أعرب 88.5% من مدراء الموارد البشرية عن رضاهم عن جودة البرامج التدريبية التي يطرحها المعهد، في حين شهد 96.2% منهم تأثيراً إيجابياً على أداء الموظفين وتطور مهاراتهم. وتؤكد هذه الأرقام حرص المعهد على تقديم تدريب عالي الجودة.

واختتم اللقاء بحوار حول "الذكاء الاصطناعي والموارد البشرية"، قدمها المدرب الخبير في المعهد، السيد حمد الفهد، الذي قدم رؤى قيمة حول كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الموارد البشرية وتعزيز استراتيجيات التوظيف، وسلط الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول في مجال الموارد البشرية وتطوير القوى العاملة في المستقبل.

وبهذه المناسبة علق الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF قائلاً: "تعتبر متطلبات التدريب والتطوير للقطاعات المختلفة في غاية الأهمية بالنسبة لتطوير المؤسسات ونجاحها، حيث تم مناقشة فرص التطوير لجميع الموظفين في المؤسسات المختلفة، إذ يشكل التدريب جانبًا غاية في الاهمية لتطوير مسيرة الموظفين وتمكينهم من مواكبة وتلبية الاحتياجات المتزايدة في سوق العمل عن طريق تنمية مهارات القوى العاملة في المملكة." كما شدّد الدكتور الشيخ على أهمية هذا اللقاء السنوي في دعم نمو قطاع الخدمات المالية وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للتدريب المتخصص.

#بياناتحكومية

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نبذة عن معهد «BIBF»

يعتبر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة، وهو تابع لمصرف البحرين المركزي. ويقوم المعهد بدور حيوي في تدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يلتزم المعهد بالتميّز مجال توفير التعليم والتدريب في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، ويعد شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في:

الخدمات المصرفية والمالية،

الصيرفة الإسلامية،

التنمية التنفيذية،

المحاسبة والتمويل،

الدراسات الأكاديمية،

القيادة والإدارة،

إدارة سلسلة التزويد،

التأمين،

التحول الرقمي وإدارة المشاريع؛

الأمر الذي يؤدي إلى حلول متكاملة لقطاع الأعمال