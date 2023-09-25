المنامة: أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الرائدة للتدريب المتخصص والتطوير المهني في المنطقة، عن تعاونه مع معهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI) لتوفير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز قطاع التمويل الإسلامي العالمي.

وتستهدف البرامج المهنيين العاملين في المؤسسات المالية والمؤسسات التنظيمية والإشرافية، بالإضافة إلى المهنيين القانونيين وغيرهم من المهنيين العاملين في هذا القطاع.

وستوفر ورشة العمل الأولى بعنوان "إدارة المخاطر واختبار الضغط للمؤسسات المالية الإسلامية"، المقرر عقدها في أكتوبر 2023، مبادئ توجيهية عملية لتطوير إطار سليم لإدارة المخاطر (بما في ذلك تحديد المخاطر، ورصد المخاطر، وقياس المخاطر والسيطرة على المخاطر)، حيث يمكّن هذا الإطار البنوك الإسلامية من تحديد مدى تقبلها للمخاطر والتعرف على جميع المخاطر المادية، بما في ذلك المخاطر التي تشكلها التركيزات، وخسائر الائتمان المتوقعة (ECL) بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) والتوريق المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتعرضات خارج الميزانية العمومية وغيرها من المخاطر. توفر الدورة أيضًا محاكاة لاختبارات إجهاد الملاءة بموجب إطار مجلس الخدمات المالية الإسلامية وإطار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية) 9(IFRS لخسائر الائتمان المتوقعة.

وقال الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية: "يسعدنا أن نتعاون مع معهد «BIBF» لتقديم برامج متخصصة لتعزيز الثروة البشرية في قطاع التمويل الإسلامي".

وعلق الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد «BIBF»، قائلاً: "يسعدنا تجديد تعاوننا مع معهد البنك الإسلامي للتنمية ، ونؤمن أنه من خلال هذا التعاون سيتمكن كل من «BIBF» و«IsDBI» من الارتقاء بقطاع التمويل الإسلامي وخدمة جمهور أوسع، بما في ذلك الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية على مستوى العالم."

للتسجيل في الدورة القادمة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عبر البريد الالكتروني islamicfinance@bibf.com لمزيد من المعلومات.

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