البحرين: وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الرائدة في مجال التدريب والتطوير في المنطقة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع معهد البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية (IsDBI)، الذراع البحثية والتدريبية للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك تعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات والنمو المستدام والتنمية وغيرها من المؤهلات المهنية للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) والبنك الإسلامي للتنمية، الذي عُقد في مملكة البحرين في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر 2023.

وقد مثل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في حفل التوقيع، الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، الرئيس التنفيذي للمعهد، ومثل معهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة للمعهد.

وقد أعرب الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، عن سعادته بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسسة رائدة تشارك المعهد التزامه بالتنمية المستدامة. وأضاف: "من خلال هذا التعاون، سنستفيد من خبراتنا الجماعية لإحداث تغيير إيجابي في القطاع المصرفي والمالي على المستويين الإقليمي والعالمي."

وقال الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة في معهد البنك الإسلامي للتنمية: "تعد هذه الشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية خطوة هامة نحو تعزيز رؤيتنا المشتركة في التمويل المستدام. ومن خلال تسخير نقاط القوة لدى الطرفان، نهدف إلى إنشاء منصة قوية لتبادل المعرفة والقدرات البناء والابتكار."

يمثل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والبنك الإسلامي للتنمية بداية حقبة جديدة من التعاون في السعي لتحقيق التمويل الإسلامي. وقد أظهرت المؤسستان التزامهما بالعمل معًا لتحقيق أهدافهما المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة لصالح القطاع المصرفي والمالي.

كما قام الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة السيد يحيى عليم الرحمن، المدير المساعد في المعهد، بزيارة المقر الرئيسي للمعهد في مملكة البحرين لمناقشة الاتفاقية ومجالات التعاون الأخرى بالتفصيل.

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