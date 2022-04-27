المنامة : عقد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، بالتعاون مع شركة (Lux) لخبراء التأمين والاستشاريين، دورة تدريبية حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS-17)، بعنوان "التأثير التشغيلي وخطط التنفيذ"، والموجه للرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في شركات التأمين، وذلك بحضور ممثلين من مصرف البحرين المركزي.

وسلطت الدورة الضوء على الآثار الرئيسية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS-17) من منظور مالي وتشغيلي، بما في ذلك الاعتبارات الرئيسية لإدارة الموارد وبنى النظام وجداول التشغيل التجريبي، وبما يتماشى مع استراتيجية المعهد في دعم قطاع التأمين لضمان التنفيذ السليم للمعيار لما له تأثير حاسم على العمليات المالية لشركات التأمين.

ويأتي تنفيذ الدورة بموجب الاتفاق الموقع بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وشركة (Lux) خبراء التأمين والاستشاريين، لتقديم برامج تدريبية لشركات التأمين في مملكة البحرين والمنطقة، ولضمان الاستعداد لكيفية تطبيق هذه المعايير.

كما يهدف البرنامج إلى زيادة الوعي وتقديم خدمات التدريب بشكل تعاوني في مجال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS-17) وتأثيره على البيانات المالية لشركات التأمين.

وتم تصميم البرنامج وفقاً لاستراتيجية صندوق التمويل الدولي لدعم قطاع التأمين، حيث تتضمن المجموعة الأولى من الدورات التدريبية لتتناسب مع احتياجات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركات التأمين لمساعدة صناع القرار في قيادة مؤسساتهم من خلال هذه التغييرات ووضع الموارد المناسبة في مكانها، كما سيتم إطلاق دورات تدريبية أخرى لتغطية الجوانب التشغيلية والمالية التفصيلية للمعايير الدولية لعقود التأمين (IFRS-17).

جدير بالذكر أن المعيار الدولي لعقود التأمين (IFRS-17) هو معيار دولي لإعداد التقارير المالية تم إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 2017. وسيحل محل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 بشأن المحاسبة عن عقود التأمين، وسيبدأ سريانه في الأول من يناير عام 2023، ويهدف المعيار الدولي لعقود التأمين (IFRS-17) إلى التأكد من أن المنشأة تقدم معلومات صحيحة تعكس هذه العقود، كما وتعتبر هذه المعلومات قاعدة لمستخدمي البيانات المالية لتقييم تأثير عقود التأمين على المركز المالي للمنشأة وعلى الأداء المالي والتدفقات النقدية.

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نبذة عن معهد «BIBF»