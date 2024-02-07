المنامة: أعلنت رئيس مركز الدراسات الأكاديمية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، الدكتورة هيفاء خلف عن استمرار اجراءات القبول والتسجيل الكترونياً للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس والماجستير للفصل الدراسي القادم.

وذكرت أن التخصصات الجامعية المطروحة تشمل البرنامج التمهيدي العالمي، وبرامج البكالوريوس في الدراسات المصرفية والمالية، والمحاسبة والمالية، والدراسات المصرفية والمالية مع دبلوم المالية الإسلامية من جامعة بانغور، بالإضافة إلى برامج البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة، وعلوم البيانات وتحليلات الأعمال من جامعة لندن.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم منح دراسية تشمل إعفاء بنسبة 10٪ من رسوم البرنامج التمهيدي الدولي لخريجي المدارس الثانوية الحاصلين على معدل تراكمي 90% فما فوق. وسيحصل طلبة برنامج البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة من جامعة لندن على إعفاء بنسبة 50% من رسوم البرنامج طوال فترة دراستهم، كما سيتم تقديم بعثات دراسية لـ 25 طالب متفوق للالتحاق ببرنامج بكالوريوس علوم البيانات وتحليلات الأعمال من جامعة لندن.

وأضافت الدكتورة هيفاء أن المعهد يقدم برامج الدراسات العليا بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمية المانحة، وتشمل برامج الماجستير في تخصصات إدارة الأعمال، والموارد البشرية، والتمويل من جامعة ديبول بشيكاغو، بالإضافة إلى البرنامج التنفيذي للماجستير في إدارة الأعمال، وماجستير التكنولوجيا المالية من جامعة ستراثكلايد الأسكتلندية.

وأكدت رئيس مركز الدراسات الأكاديمية أن جميع البرامج الأكاديمية المقدمة من المعهد معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي في المملكة، وتؤدي إلى المؤهلات المقدمة من قبل أرقى وأفضل الجامعات البريطانية والأمريكية، حيث يمكن للطلبة الحصول على شهادة عالمية من خلال دراستهم في البحرين.

وأضافت: "نسعد بالتعاون مع الجامعات العالمية والجهات المانحة لتقديم برامج أكاديمية معتمدة في البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات منذ أكثر من عقدين، ونفخر بخريجينا الذين يشغلون اليوم مناصب قيادية في القطاع المصرفي والمالي في المملكة."

وقد دعت الدكتورة هيفاء الطلبة إلى متابعة مستجدات المعهد عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد www.bibf.com لمزيد من المعلومات عن التسجيل للفصل الدراسي القادم.

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