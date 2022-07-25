صّرحت رئيس مركز الدراسات الأكاديمية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، الدكتورة رجاء بوجيري عن استمرار إجراءات القبول والتسجيل الكترونياً للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس والماجستير للفصل الدراسي القادم.

وذكرت أن التخصصات الجامعية المطروحة هي البرنامج التمهيدي العالمي، وبرامج البكالوريوس من جامعة بانغور في الدراسات المصرفية والمالية، والمحاسبة والمالية، والدراسات المصرفية والمالية مع دبلوم المالية الإسلامية، بالإضافة إلى برنامج بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من جامعة لندن.

وأعلنت عن تقديم منح دراسية تشمل إعفاء من الرسوم الدراسية للطلبة المستجدين في المرحلة التمهيدية والبكالوريوس للعام الدراسي الجديد، كالإعفاء بنسبة 10% من رسوم البرنامج التمهيدي الدولي لخريجي المدارس الثانوية بمعدل تراكمي 90% فما فوق، وإعفاء بنسبة 50% من رسوم برنامج البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة من جامعة لندن.

وأضافت الدكتورة رجاء أن المعهد يقدم برامج الماجستير في تخصصات إدارة الأعمال، والموارد البشرية، والتمويل من جامعة ديبول بشيكاغو، بالإضافة إلى البرنامج التنفيذي للماجستير في إدارة الأعمال، وماجستير التكنولوجيا المالية من جامعة ستراثكلايد الأسكتلندية.

وأكدت الدكتورة بوجيري أن جميع البرامج الأكاديمية المقدمة من المعهد معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي في المملكة، وتؤدي إلى المؤهلات المقدمة من قبل أرقى

وأفضل الجامعات البريطانية والأمريكية، حيث يمكن للطلبة الحصول على شهادة عالمية من خلال دراستهم في البحرين.

وأضافت: "نسعد بالتعاون مع الجامعات العالمية والجهات المانحة لتقديم برامج أكاديمية معتمدة في البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات منذ أكثر من عشرين عام، ونفخر بخريجينا الذين يشغلون اليوم مناصب قيادية في القطاع المصرفي والمالي في المملكة."

هذا ويستمر تسجيل الطلبة المستجدين لبرامج البكالوريوس لغاية 31 أغسطس 2022، وبرامج الماجستير لغاية 31 سبتمبر 2022، وقد دعت الدكتورة رجاء بوجيري الطلبة إلى متابعة مستجدات المعهد عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى زيارة موقع المعهد الإلكتروني لمزيد من المعلومات عن التسجيل للفصل الدراسي القادم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن معهد «BIBF»

تأسس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في عام 1981، وهو المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة، تابع لمصرف البحرين المركزي. ويقوم المعهد بدور حيوي في تدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين بالإضافة الى 64 دولة حول العالم، مما يضفي الطابع العالمي للمعهد. ويلتزم المعهد بالتميّز مجال توفير التعليم والتدريب في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، ويعد شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في:

o الخدمات المصرفية والمالية،

o الصيرفة الإسلامية،

o التنمية التنفيذية،

o المحاسبة والتمويل،

o الدراسات الأكاديمية،

o القيادة والإدارة،

o إدارة سلسلة التزويد،

o التأمين،

o التحول الرقمي وإدارة المشاريع؛

الأمر الذي يؤدي إلى حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

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