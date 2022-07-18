المنامة: أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية - المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة - عن إطلاق كُتيِّب التمويل الإسلامي، وذلك بالتعاون مع بنك السلام، للمساهمة في تنمية المعرفة والمهارات للعاملين في مجال التمويل الإسلامي وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي في قطاع الخدمات المالية الإسلامية.

ويقدم الكُتيِّب معلومات محدثة عن الصيرفة الإسلامية بما في ذلك أسواق رأس المال، والتمويل التجاري، وأنظمة التأمين التكافلي، وغيرها من اللوائح المصرفية ذات الصلة، بهدف تعزيز صناعة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي.

وتعقيباً على تدشين الكتيّب، صرّح السيد رفيق النايض الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك السلام: "نسعى من خلال تعاوننا مع معهد «BIBF» إلى تزويد الجيل القادم من محترفي التمويل الإسلامي بالأدوات الأساسية لتعزيز معرفتهم بالقطاع المصرفي، حيث سيشكل هذا الكُتيِّب مصدراً أساسياً لكل ما يتعلق بمجال الصيرفة الإسلامية. ويعتبر هذا الكُتيِّب هو نتاج التعاون بيننا ومعهد BIBF الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة بنك السلام ويساهم في النهوض بقطاع الصيرفة الإسلامية".

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الشيخ المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية )BIBF(: "كمؤسسة تدريبية رائدة في مجال التمويل الإسلامي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، نسعى في معهد «BIBF» إلى تطوير مبادرات نوعية للنهوض بالصناعة المصرفية الإسلامية في مملكة البحرين وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي." كما أعرب عن امتنانه لبنك السلام لدعم هذه المبادرة التي تهدف إلى تزويد القطاع بكوادر وطنية عالية التأهيل في مجال التمويل الإسلامي، الأمر الذي يساهم في تعزيز فرص نمو المؤسسات المصرفية الاسلامية في المملكة والتي تشهد نمواً متسارعاً".

وقال السيد مجتبى خالد، رئيس مركز دراسات التمويل الإسلامي في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية )BIBF(: "بصفته أقدم مزود للمؤهلات المهنية في مجال التمويل الإسلامي في العالم، يلتزم مركز التمويل الإسلامي بمعهد «BIBF» بتقديم تجربة تعليمية متطورة للعاملين في مجال التمويل الإسلامي، وبفضل الدعم السخي من بنك السلام، تمكنّا من تطوير هذا الدليل العملي لتسهيل المعرفة التطبيقية والعملية لهذا القطاع المتنامي".

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