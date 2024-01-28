المنامة: أكد السيد رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة المعهد، حرص معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF» على تعزيز التدريب المهني المتخصص عبر ربطها بمتطلبات سوق العمل والتغييرات الديناميكية التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الاول لهذا العام، الذي عقد برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة المعهد، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، لمناقشة البنود المدرجة بجدول اعمال الاجتماع وخطة العمل التنفيذية.

وافتتح الرئيس الاجتماع بالشكر والثناء على النتائج الممتازة التي حققها المعهد خلال العام المنصرم سواء من حيث عدد الملتحقين في برامج المعهد أو الزيادة في عدد البرامج الجديدة التي تم إدخالها خلال الفترة الماضية. كما تم مناقشة واستعراض خطة البرامج والمبادرات التي سيطرحها المعهد لهذا العام والآليات التنفيذية، بالإضافة إلى التدريب العملي والمؤهلات الأكاديمية المطروحة التي من شأنها تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلهم.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على أهمية مواصلة تطوير البرامج والمبادرات الداعمة لتعزيز أداء الكوادر الوطنية في القطاع المالي، من خلال طرح الفرص التدريبية المواكبة لأفضل الممارسات الإدارية التي تسهم بفاعلية في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله.

وأشاد مجلس الإدارة بالأعداد المتزايدة للتسجيل في البرامج المختلفة، بالإضافة الى إنجازات الطلبة بحصولهم على المراكز الأولى في عدة مسابقات أكاديمية ومهنية، بالإضافة إلى السمعة الطيبة التي اكتسبها معهد «BIBF» والمبنية على ثقة المخرجات المتمثلة في كفاءات الخريجين من البرامج الأكاديمية والاحترافية المقدمة في مختلف المجالات.

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