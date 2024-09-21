عبدالله سالم النعيمي: يسعدني المشاركة.. وأدعو المهتمين بأسواق المال في المنطقة لمتابعة الفعاليات

مازن الوظائفي: حدثا هاما لمناقشة التحديات وفرص التكامل ونسعى لتوصيات تحقق الهدف المنشود

رامي الدكاني: وفد كامل من اتحاد أسواق المال العربية .. وسأحاور رؤساء البورصات في مناقشات قوية

انضمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى قائمة المتحدثين البارزين في النسخة السابعة من مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2024" والمقرر عقده في 30 الشهر الحالي بفندق نايل ريتز كارلتون بالإضافة الى قيادات شركات "مصر للمقاصة" و"BHM Capital" الإماراتية و “سوق الكربون الطوعي الإقليمية" و"سي اي كابيتال" و"بلتون القابضة".

وتشهد النسخة التي باتت استثنائية حضوراً مميزً ممثلًا في عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، و عبدالعزيز العمادي، رئيس اتحاد أسواق المال العربية و الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، ومازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان – الأردن.

وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيات المرموقة في القطاعين المالي والحكومي، على رأسهم كل من أحمد كجوك، وزير المالية و الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، والأستاذ رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.

وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، في فيديو مُسجل نشر عبر منصات جريدة المال، أنه سعيد بالمشاركة في النسخة السابعة من مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2024" بجانب الزملاء من البورصات العربية الاخرى مثل مصر و الأردن وقطر.

ودعا النعيمي، المهتمين بأسواق المال في المنطقة، بمتابعة فعاليات المؤتمر وتحديدًا مناقشات الجلسة الأولى التي تُركز على فرص التكامل الاقتصادي واستكشاف آليات التعاون بين البورصات العربية.

وقال مازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان - الأردن، أن انعقاد مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2024 يعد حدثا هاما لمناقشة القضايا الرئيسية في أسواق المال العربية، في ظل الأحداث والتحديات في الاقتصاد العالمي.

وأضاف الوظائفي، في رسالة خاصة عبر الفيديو بثتها منصات جريدة المال، أن رؤساء البورصات العربية المشاركين في المؤتمر سيعملون على الخروج بتوصيات تحقق هدف التكامل بين الأسواق المالية.

ومن جهته قال رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية ورئيس البورصة المصرية السابق، أن الاتحاد سيشارك بوفد يضم أبرز الرؤساء التنفيذيين في البورصات العربية، مشيراً إلى أهمية المناقشات التي ستشهدها الجلسة الأولى من المؤتمر تحديدا.

وأضاف في رسالة فيديو خاصة تم بثها على منصات جريدة المال أيضاً، أنه سيقوم على إدارة الجلسة الأولى من مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2024، إذ سيسعى لإجراء مناقشات هامة بين المتحدثين حول ملفات التعاون بين أسواق المال العربية.

وتتمحور الجلسات الأربعة للمؤتمر حول فرص التكامل وسد الفجوات بين البورصات العربية، ومنتجات أسواق المال، وأسواق الكربون والاستثمار النظيف، وأسواق الدين في المنطقة بين الواقع والمستقبل. وتعتبر الجلسات النقاشية هذا العام في غاية الأهمية، وذلك في ظل التفاوت النسبي بين البورصات العربية في اجتذاب رؤوس الأموال. ما يجعل تبادل الخبرات والتكامل الفني بين البورصات العربية أمراً محورياً في الفترة الراهنة.

ودعت شركة المال جي تي إم جميع المهتمين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية للمشاركة في هذا الحدث المميز والتقدم للتسجيل عبر موقع المال جي تي إم. حيث سيوفر المؤتمر فرصةً استثنائية للتعرف على أحدث المستجدات في أسواق المال العربية والتواصل مع نخبة من القادة والخبراء في هذا المجال.

-انتهى-

#بياناتشركات