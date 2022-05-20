الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "بنك الشارقة ش.م.ع" المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز BOS، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تثبيت تصنيفه الائتماني عند BBB+ من قبل "فيتش"، وكالة التصنيف العالمية التي تتخذ من مدينتي نيويورك ولندن مقراً لها.

وللعام الثاني على التوالي، واصلت وكالة فيتش منح "بنك الشارقة" تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل (IDR) عند المستوى BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعتبر بنك الشارقة مؤسسة مصرفية راسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما في إمارة الشارقة، ويتمتع بحضور قوي في القطاع المصرفي المحلي. ويحظى بامتيازات واسعة بفضل علاقته الوثيقة مع الشركات والمشاريع الحكومية في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى مجتمع قطاعات الأعمال المتنوعة في دولة الإمارات.

ويستفيد بنك الشارقة أيضاً من قاعدة مستقرة وتتسم بالتركز المعتدل لودائع العملاء، وهو ما يوفر الجزء الأكبر من سيولة التمويل لدى البنك. ويكمل تمويل الودائع لديه بإصدارات السندات ذات الأولوية غير المدعومة بأصول، مما يظهر إمكانية الوصول السليم إلى أسواق رأس المال عند الضرورة. ويعتبر وضع السيولة لبنك الشارقة سليماً، حيث غطى صافي الأصول السائلة نسبة 26% من إجمالي ودائع العملاء في نهاية الربع الثالث من عام 2021.

وفي معرض تعليقه على حصول البنك على هذا التصنيف، قال فاروج نركيزيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك: "يمثل تثبيت وكالة فيتش لتصنيف بنك الشارقة عند المستوى BBB+ دليلاً على المكانة التي يتمتع بها باعتباره مؤسسة مصرفية رائدة تحرص على تزويد عملائها بخدمات مصرفية عالية الجودة. وقد جاء هذا النجاح بشكل رئيسي بناءً على الثقة العالية التي يضعها المساهمون والعملاء بأعمالنا وتفاني فرق عملنا في أداء مهامهم. فقد استطاع بنك الشارقة تجاوز الأزمات المالية المختلفة خلال السنوات الأخيرة دون أن يتأثر بشكل كبير. وتقدم هذه النجاحات دليلاً على المشاركة الفعالة لمجلس إدارة البنك وقيادته العليا واستراتيجيات الحوكمة الرشيدة التي يطبقها".

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نبذة عن بنك الشارقة:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم امارة الشارقة، تم إصدار مرسوم اميري لتأسيس بنك الشارقة في 22 ديسمبر عام 1973، ليبدأ عملياته في شهر مايو عام 1974. بنك الشارقة أول مؤسسة مالية في الشارقة والخامسة على صعيد الدولة، واول بنك يتم طرح 40 % من رأس ماله للاكتتاب العام.