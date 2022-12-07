· إبراهيم القاسم: لدينا شركات ناشئة وكوادر وطنية موهوبة قادرة على الابتكار والابداع لتحقيق أفضل النتائج ومواصلة مسيرة الدولة من الإنجاز والنجاحات المتراكمة في قطاع الفضاء

· إبراهيم القاسم: نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم كوادرنا الوطنية والقطاع الخاص بالمهارات والبرامج التعليمية المطلوبة، وتمكين الشركات العاملة في القطاع بالتطبيقات المتقدمة.

· وجسيتش باجدا: نتطلع إلى العمل مع وكالة الإمارات للفضاء من خلال هذه الاتفاقية، حيث تواصل الوكالة تقديم مساهمات مهمة في العلوم وصناعة الفضاء العالمية، وكلنا ثقة بما سيحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية ونوعية

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أبرمت وكالة الإمارات للفضاء وخدمات أمازون ويب - AWS، اتفاقية بهدف إدارة البيانات وتعزيز صناعة الفضاء في الدولة، ودعم بناء قطاع فضاء تنافسي ومستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل الخبرات في مجال الفضاء.

ووقع الاتفاقية على هامش "حوار أبوظبي للفضاء"، كل من سعادة إبراهيم القاسم نائب المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، ووجسيتش باجدا، مدير القطاع العام في الشرق الأوسط وأفريقيا في خدمات أمازون ويب.

وتنص الاتفاقية على تعزيز العمل المشترك بين الطرفين لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الفضاء، وتسريع الابتكار والتحول الرقمي ضمن شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات تشمل: "برنامج تطوير صناعة الفضاء"، و"برنامج المواهب من أجل الفضاء"، و"برنامج لرعاية البيانات المفتوحة".

ويرتكز برنامج تطوير صناعة الفضاء في دولة الإمارات على تعزيز نمو المؤسسات العاملة في مجالات الفضاء، إضافة إلى توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مجال الفضاء، من خلال السماح لهم بالوصول إلى تطبيقات أمازون للشركات AWS Activate و AWS Founders، وتوفير إمكانية وصول تلك الشركات إلى خبراء أمازون المخصصين في هذا المجال.

أما فيما يتعلق ببرنامج المواهب من أجل الفضاء، فيشمل تدريب ودعم وتطوير المواهب في صناعة الفضاء في دولة الإمارات، لا سيما فيما يتعلق بالحوسبة السحابية والبيانات الضخمة. إضافة إلى دعم المؤسسات البحثية في الدولة بمنهج المجالات الوظيفية السحابي Cloud Career Pathways.

وتأتي المبادرة الثالثة من برنامج رعاية البيانات المفتوحة، لترسخ التعاون بين كافة المعنيين في قطاع الفضاء والبحوث ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال مشاركة مجموعات البيانات الخاصة بالمبادرات التي تعتمد على البيانات الفضائية والتي تشمل برامج مراقبة الفضاء والتوعية بأوضاعه، عبر AWS.

وأكد سعادة إبراهيم القاسم على الأهمية التي توليها وكالة الإمارات للفضاء للتعاون الدولي والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في مجال الفضاء، داعياً إلى مواصلة العمل على تعزيز الجهود في إطار دعم صناعات الفضاء ورفدها بالمواهب والكوادر الوطنية المطلوبة.

وقال القاسم: "لدينا شركات ناشئة وكوادر وطنية موهوبة قادرة على الابتكار والابداع لتحقيق أفضل النتائج ومواصلة مسيرة الدولة من الإنجاز والنجاحات المتراكمة في قطاع الفضاء. وتأتي الاتفاقية مع خدمات أمازون ويب كجزء من طموحاتنا وأهدافنا في دعم كوادرنا الوطنية بالمهارات والبرامج التعليمية المطلوبة، إضافة إلى تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع بأفضل البرامج والتطبيقات المتقدمة."

من جانبه قال وجسيتش باجدا إن هذه الاتفاقية تركز على تزويد الشركات العاملة في مجال الفضاء والعاملين في هذا القطاع من الشباب وأصحاب المواهب الوطنية، بالأدوات والموارد التقنية التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

وأضاف باجدا: "نتطلع إلى العمل مع وكالة الإمارات للفضاء من خلال هذه المبادرات الثلاث، حيث تواصل الوكالة تقديم مساهمات مهمة في العلوم وصناعة الفضاء العالمية، وكلنا ثقة بما سيحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية ونوعية في قطاع الفضاء المحلي في الدولة، وهو ما سينعكس على المستوى العالمي."

وتنظر وكالة الإمارات للفضاء إلى العلاقات والتعاون الدولي على أنها عناصر ذات أهمية كبيرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد، حيث حرصت منذ تأسيسها على التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات علوم الفضاء والاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي.

وتنبع أهمية التعاون الدولي للوكالة من قناعتها بأن العمل مع الشركاء من كافة أنحاء العالم هو الطريق الأمثل لبناء الكفاءات وتسريع تطوير التقنيات الفضائية وقطاع الفضاء في دولة الإمارات بشكل عام.

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