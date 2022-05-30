قامت سمو الشيخة موزة آل مكتوم بزيارة المقر الرئيسي لشركة ليوناردو المتخصصة في صناعة الطائرات في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية، حيث قامت سموها بأداء تجربة فريدة من نوعها وهي اختبار قيادة طائرة من طراز AW609 tiltrotor الاكثر ثورية و تطورًا في مجال الطيران و التي سُتحدث علامة فارقة جديدة في مجال الطيران المدني بالنسبة للطيارين الإناث. حيث صرحت سموها عن تجربتها الفريدة قائلة: " يسعدني أن أكون أول امرأة تحلق بتلك الطائرة الأكثر تطورًا . فهذه التجربة لم تكن حدثاً هاماً بالنسبة لي فحسب بل كانت بمثابة فرصة مثالية لتحطيم الزجاج و التطور للمرأة. كما أنني دائماً ما أدفع نفسي إل تجربة ما هو أبعد من حدود لكي أُثبت أنه يمكنني القيام بذلك ، كما يمكن لأي أحد آن يفعل ذلك ما دامت لديه روح العزم الكافية للمحاولة ."

صرح السيد ويليام هانت ، المدير الإداري لشركة ليوناردو لتصنيع الطائرات المروحية في الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً: "لقد تشرفت شركة ليوناردو باستضافة سمو الشيخة موزة آل مكتوم، حيث قامت بتلك التجربة الفريدة من نوعها و هي أنها قامت بتجربة قيادة أول مجموعة طائرات من طراز tiltrotor للحصول على شهادة ميدانية." و أضاف: "لقد كان إظهار القدرات التجريبية المجمعة للطائرة AW609 ثابتة الجناحين و ذات الأجنحة الدوارة علامة فارقة و هامة للشركة في فيلاديلفيا.

فيلادلفيا ، 24/05/2022 - تشرفت ليوناردو باستضافة سمو الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم في مقرها بالولايات المتحدة في فيلادلفيا ، مما أتاح لسموها الفرصة لاختبار قيادة طائرة AW609 الأكثر ثورية و تطوراً شخصيًا ، وهي أول مجموعة من طائرات tiltrotor في العالم تحصل على شهادة مدنية.

صرح السيد ويليام هانت ، المدير الإداري لشركة ليوناردو لتصنيع الطائرات المروحية في الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً: "لقد تشرفت شركة ليوناردو باستضافة سمو الشيخة موزة آل مكتوم، حيث قامت بتلك التجربة الفريدة من نوعها و هي أنها قامت بتجربة قيادة أول مجموعة طائرات من طراز tiltrotor للحصول على شهادة ميدانية." و أضاف: "لقد كان إظهار القدرات التجريبية المجمعة للطائرة AW609 ثابتة الجناحين و ذات الأجنحة الدوارة علامة فارقة و هامة للشركة في فيلاديلفيا.

تعتبر طائرة AW609 هي واحدة من أهم الابتكارات التكنولوجية في قطاع الطيران المدني ، حيث تمزج بين تنوع تشغيل المروحية (الإقلاع والهبوط عموديًا) ومزايا أداء الطائرة (المقصورة المضغوطة ، وقدرات السرعة والتحمل) ، مما يفتح إمكانيات جديدة و للركاب النقل والخدمات العامة.

حيث أصبحت سمو الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم أول امرأة تقود الطائرة AW609 ، لتضع علامة فارقة جديدة ومهمة للطيارين الإناث في قطاع الطيران المدني.

اقتباس من سمو الشيخة موزة آل مكتوم: "كان تجريب AW609 على قائمة أمنياتي منذ أن رأيت لأول مرة صور النموذج الأولي لها. إنه التطور الطبيعي لتجربتي في القيادة ، بدمج مهارات القيادة ذات الأجنحة الثابتة والدوارة. ما زلت أبذل قصارى جهدي لهذه الفرصة! حيث تجعلني تلك الطائرات أشعر بالإثارة حقًا بشأن مستقبل الطيران ، وهو مستقبل مفتوح الآن لمزيد من النساء اللائي اخترن أن يكملن في هذا القطاع.

#بياناتحكومية

- انتهى -

عن سمو الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم

لمزيد من المعلومات و جهات الاتصال

معلومات عن الطائرة AW609

ستحدث طائرة AW609 ثورة انتقاليه في النقل، كونها الطائرة الوحيدة من هذا النوع التي حصلت على شهادة مدنية. حيث أنه من الممكن أن يقلع المحرك المائل عموديًا مثل المروحية ويطير مما يوفر للركاب راحة الطائرة. قادرة على تشغيل أنواع مختلفة من المهام ، بما في ذلك النقل الطبي والحكومي وكبار الشخصيات ، والبحث والإنقاذ ، يمكن للطائرة AW609 أن تطير بسرعة تزيد عن 500 كم / ساعة بمدى يصل إلى 1400 كم تقريبًا ، والتي يمكن أن تصل إلى أكثر من 2000 خزان احتياطي.