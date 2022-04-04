عمان - بعد نجاحها في عام 2021، ستكون المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم (ASREN)، التي يرأسها الدكتور طلال أبوغزاله، الجهة الرسمية المنظمة لقمة التعاون العلمي العربي في 22 سبتمبر 2022 خلال أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA77) والمنعقدة في نيويورك.

سيحضر القمة ممثلون رفيعو المستوى من الدول العربية بما في ذلك وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتمثيل الدبلوماسي لدى الأمم المتحدة، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، واليونسكو وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية التي تمثل العلوم.

الهدف الرئيسي من عقد هذه القمة رفيعة المستوى هو تعزيز حوار عربي للعلوم مع العالم، حيث ستتم مناقشة العلم كوسيلة للتنمية في المنطقة العربية وكيف أن التعاون في العلوم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية سيدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN-SDGs).

كما سيتم تقديم الجهود في نقل العلوم من السياسات إلى الإجراءات بما في ذلك البحث والتعليم والابتكار والمشاريع بالإضافة إلى الأنشطة التعاونية ذات الصلة مع التركيز على العلوم والعلوم المفتوحة والوصول المفتوح ودعم مجتمعات العلوم والبحوث والتعليم.

بهذه المناسبة قال سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس المنظمة: "نحن فخورون بإنجازاتنا في تطوير البنية التحتية للبحث والتعليم في المنطقة العربية، ونحن الآن نتخذ مزيد من الخطوات نحو تمكين التعاون العلمي وتسهيل الحوار العلمي مع العالم"، وأضاف: "إننا ندعو جميع المنظمات التي تمثل العلوم في المنطقة إلى المساهمة في الحوار العالمي حول العلوم والتفاعل مع أصحاب المصلحة، لا سيما في سياق الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لدعم البحث العلمي والبحث العلمي التعاوني إقليمياً وعالمياً".

تلعب المنظمة والشبكات العربية الوطنية للبحث والتعليم (NRENs) دورًا أساسيًا ومهمًا في دعم العلوم المفتوحة في المنطقة. وفي سياق تنفيذ أعمال ونشاطات مشروع الربط الافريقي الممول من الاتحاد الأوروبي، اعتمدت المنظمة استراتيجيات العلم المفتوح والبيانات المفتوحة والوصول المفتوح بالتعاون مع الشبكات الأعضاء والسلطات الوطنية ذات الصلة بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية. الهدف الرئيسي هو تسهيل الوصول الشامل إلى الموارد والمستودعات العلمية من أجل تعزيز الإنتاجية في العلوم والابتكار في البحث.

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