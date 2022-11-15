الرياض: وقع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مذكرة تفاهم مع شركة ASICS اليابانية ذات العلامة التجارية الرياضية، التي تعد رائدة في تصنيع الملابس الرياضية، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين من خلال تبادل المعرفة والخبرات ضمن مجالات متعددة تشمل الأنشطة الرياضية والحملات التسويقية التوعوية.

وتساهم هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها في مقر الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بمدينة الرياض، إلى تطوير المجموعات الرياضية، والفعاليات الرياضية، وأبحاث التسويق. وبموجبها، سيعمل كلا من الطرفين بشكل وثيق لدعم الفعاليات والأنشطة الرياضية المجتمعية، إضافة إلى التعاون في مجالي التسويق والتواصل، وتنظيم حملات إستراتيجية لزيادة الوعي بممارسة الأنشطة البدنية. وهي تشكل جزءاً من مشروع الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص بين المملكة واليابان.

وفيما تعكس هذه الخطوة اهتمام الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بتنمية المجتمع عبر تقديم مبادرات متنوعة لتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضة، انطلاقاً من شعار "مجتمع صحي ورياضي"، كما تسعى ASICS من خلال هذه الاتفاقية إلى المساعدة في خلق فرص متعددة للمجتمع السعودي، وحث كافة أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة البدنية، و البرامج الرياضية.

وفي المناسبة، قالت الأستاذة شيماء بنت صالح الحصيني، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع: "يسعدنا إطلاق هذا التعاون مع العلامة التجارية العالمية اليابانية ASICS، للتعاون مع القطاع الخاص في المجال الرياضي للاستثمار الأمثل وإتاحة الفرص باستحداث مبادرات رياضية مجتمعية في المملكة، خصوصاً أن رؤية الشركة تتوافق مع أهداف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وهو الأمر الذي يسهم في تطوير مستويات الصحة واللياقة البدنية للمجتمع السعودي، وتمكين جميع أفراد المجتمع من الاستمتاع بحياة أكثر صحة وسعادة".

ومن جهته قال مانو تاكايوكي، المدير العام لشركة ASICS العربية: "نؤمن في ASICS بأن الرياضة ترتقي بالمجتمعات، وبتعاوننا مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع نتطلع إلى العمل وفقاً لفلسفة "صوت العقل وصوت الجسم" وإلهام المجتمع السعودي للتحرك أكثر و أن يشعروا بالتأثير الإيجابي الذي تحدثه الرياضة والحركة على الجسم والعقل ".

وتضاف هذه الاتفاقية إلى جهود الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، المنسجمة مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث يسعى الاتحاد الرياضة للجميع إلى زيادة مستويات النشاط البدني في المملكة، كما يلتزم الاتحاد بتمكين 40٪ من أفراد المجتمع في جميع أنحاء المملكة من المشاركة في الأنشطة الرياضية اليومية بحلول عام 2030.

#بياناتحكومية

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حول الاتحاد السعودي للرياضة للجميع (SFA):

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هي جهة تنظيمية تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي في المملكة العربية السعودية وتسعى من خلال توفير فرص لجميع أعضاء المجتمع لممارسة النشاط البدني. وهي تتطلع إلى الشراكة مع الجهات الحكومية والجهات التنفيذية في مجال الرياضة والاتحادات الرياضية والقطاع العام والخاص على نطاق أوسع لتحقيق أهدافها.

ويركز اتحاد الرياضة للجميع على زيادة النشاط البدني من خلال تطوير أربع أولويات استراتيجية: (1) التعليم؛ (2) المجتمع والتطوع؛ (3) اللياقة البدنية والصحة؛ و (4) الحملات والترويج. يقوم بذلك من خلال تصميم ونشر برامج رياضية ترفيهية مصممة خصيصًا للنساء والرجال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد برنامجًا دوليًا ديناميكيًا للتواصل يهدف إلى تقديم العلامة التجارية لمجتمع الرياضة في جميع أنحاء العالم.

حول ASICS

Asics هي الشركة الرائدة في مجال تصميم وصناعة الأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية ، مقرها الرئيسي في كوبي باليابان، وتأسست في عام 1949م على يد كيهاتشرو أونيتوسكا، ويتكون اسم الشركة من اختصار التعبير اللاتيني Anima Sana In Corpore والذي يعني "العقل السليم في الجسم السليم". مما يمثل إيمانها بقوة الرياضة والحركة للتأثير بشكل إيجابي على الجسم والعقل التي تساعد في الارتقاء بالمجتمعات، وهي الفلسفة التي تعمل بموجبها الشركة.