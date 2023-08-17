يهدف التعاون إلى تعزيز الإمكانات الرقمية للقطاع عبر تبني تقنيات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت &e المؤسسات ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم بينهما لتطوير وتبادل الخبرات في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع المستدام، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.

ووقعت &e المؤسسات و(اقتصادية أبوظبي) مذكرة التفاهم ضمن فعاليات أول ورشة عمل للتوعية ببرنامج محفزات التصنيع الذكي والتوفيق بين الأعمال، والتي أُقيمت برعاية مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي. وشارك في الورشة ما يزيد على 100 من العاملين والمعنيين في القطاع الصناعي، أكثر من نصفهم من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن الشركات المتخصصة بالاستشارات والتكنولوجيا.

تهدف مذكرة التفاهم بشكل أساسي إلى دفع عجلة التحول الرقمي لقطاع التصنيع في إمارة أبوظبي، عبر تسهيل التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع تشجيع تبني الممارسات المستدامة، وتسخير خبرة &e المؤسسات في التقنيات المتطورة مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، من أجل تمكين المؤسسات الصناعية في أبوظبي.

لتنفيذ هذه الاتفاقية، ستقوم e& المؤسسات واقتصادية أبوظبي بإنشاء فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الطرفين لضمان أعلى مستويات التواصل والتعاون بينهما.

وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: "يسعدنا التعاون مع شركة &e المؤسسات لدعم تحول قطاع الصناعة في أبوظبي إلى التصنيع الذكي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن تشجيع الاستدامة في القطاع. وتندرج هذه الخطوة في إطار جهودنا المتواصلة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تستهدف إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة، وخلق فرص عمل مجزية، وتعزيز علاقات أبوظبي التجارية مع الأسواق العالمية، وترسيخ مكانتها بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة".

كما ستتعاون &e المؤسسات واقتصادية أبوظبي في إعداد أوراق عمل وورش مشتركة لتعزيز جهود البحث وتبادل المعرفة وزيادة التوعية بالتصنيع المستدام. وسيستكشف الطرفان كذلك فرص ابتكار حلول رقمية لعمليات التصنيع من أجل تعزيز الاستدامة ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية للقطاع.

ومن جهته، قال ألبرتو أراكيو، الرئيس التنفيذي لشركة e& enterprise IoT & AI: "نفخر بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لنقود معاً مسيرة تحوّل قطاع الصناعة إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام في الإمارة. كما تشكل هذه الشراكة خطوة بارزة نحو دفع جهود الابتكار والرقمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد التزامنا بتمكين الشركات من الازدهار في العصر الرقمي وتعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً".

وأضاف أراكيو: "نحن نسعى جاهدين لتحويل قطاع التصنيع، ودعم الممارسات المستدامة، والمساهمة في النمو الاقتصادي لأبوظبي من خلال تسخير كفاءتنا في حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي».

وتشمل أهداف هذه الشراكة زيادة معرفة مجتمع التصنيع بفوائد الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات التي توفرها، وذلك من خلال تسليط الضوء على أساليبها الرقمية المبتكرة وتوفير برامج لتطوير المهارات ذات الصلة.

علاوةَ على ذلك، يتطلع الطرفان إلى الترويج للبرامج والمحفزات التي تقدمها استراتيجية أبوظبي الصناعية بالاستفادة من منصات وخدمات & المؤسسات، إلى جانب تحديد فرص تعاونهما من أجل حفز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الصناعة، مع التركيز على إنشاء مراكز متخصصة، وخلق فرص عمل مجزية، وتحسين التجارة مع الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز صناعي تنافسي في المنطقة.

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عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، على تنظيم الأعمال وقيادة المبادرات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة ومتنوع ومستدام.

تتبنى «اقتصادية أبوظبي» أفضل السياسات الاستراتيجية المدروسة والمبنية على أحدث الأبحاث والبيانات الإحصائية وتكرس جهودها للارتقاء بمسيرة النهضة والتنمية في مختلف القطاعات، وتقوم بإعداد البرامج والخطط الاستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي. وتعمل الدائرة على تطوير المناخ الاستثماري الاقتصادي في الإمارة من خلال تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والارتقاء به إلى أفضل المستويات بأسلوب مبني على الشفافية والابتكار وتبادل المعرفة من أجل تعزيز بيئة الأعمال، ما يساهم في جعل إمارة أبوظبي وجهة عالمية مفضلة للأعمال والاستثمارات.

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