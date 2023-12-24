قاد البنك العربي الوطني anb تحالف بنكي يضم صندوق التنمية السياحي وبنوك أخرى، لتمويل أعمال بناء مشروع " الأڤنيوز– الخبر" بقيمة تصل إلى 4.35 مليار ريال سعودي من القيمة الإجمالية للمشروع البالغة 7.2 مليار ريال، تتضمن تشييد مركز تجاري وبرجين متعددي الاستخدامات.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب البنك العربي الوطني الأستاذ لؤي الزاهر رئيس مجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية، ومن جانب شمول القابضة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الشايع رئيس مجلس الإدارة، وذلك على هامش حفل تدشين حجر الأساس لمشروع "الأڤنيوز" الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص.

يمتد مشروع " الأڤنيوز– الخبر" المتوقع تدشينه في عام 2027 على مساحة إجمالية تبلغ 170 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يشمل مرافق تجارية، ومساحات خاصة للتأجير، وأبراجاً فندقية وشقق سكنية ومكاتب وعيادات طبية وقاعات للفعاليات والمعارض، في الوقت الذي سيحدث فيه المشروع بتصاميمه العصرية الجذابة التي تحاكي رؤية المملكة، نقلة نوعية على مستوى جودة التسوق والترفيه، باعتباره أحدث الواجهات التسويقية والترفيهية في مدينة الخبر.

وأكد الزاهر أن قيادة البنك العربي الوطني anb لتمويل هذا المشروع الحيوي يأتي في إطار حرصه على دعم المشاريع النوعية العملاقة التي تعزز من قدرات القطاع السياحي، وتضيف قيمة وأثراً مباشراً على جودة حياة المواطنين، وتتماشى مع الخطوات التطويرية التي تقودها المملكة لتأهيل البنية التحتية وتحفيز المزايا الاستثمارية في مختلف المناطق.

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-انتهى-