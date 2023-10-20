ثاني الزيودي: مؤسسة AIM سيكون لها دور بارز في تعزيز مفهوم الاستثمار العالمي المستدام وانطلاقها من الإمارات يرسخ مكانة الدولة في توطيد التعاون الدولي لتحقيق التنمية

الشيزاوي: مؤسسة AIM العالمية التزام راسخ تجاه المجتمع العالمي لضمان تحقيق مستقبل مزدهر للجميع عبر الاستثمار

أبوظبي : ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي في دورته الثامنة، تم إطلاق مؤسسة AIM العالمية، في خطوة تهدف إلى تأسيس حقبة جديدة وإعادة رسم خارطة مشهد الاستثمار العالمية.

وتستعد مؤسسة AIM العالمية، وهي مؤسسة دولية مستقلة، لرفع مستوى الاستثمار العالمي إلى مستويات جديدة من خلال العمل على تعزيز استراتيجيات الترويج الفعّالة وفتح آفاق جديدة لجدوى الاستثمار. وتلتزم المؤسسة الفتية من خلال قدرتها على استشراف المستقبل، بأن تكون شريكاً قوياً لأصحاب المصلحة والمعنيين في صياغة مسار استثماري مشرق وتوفير كافة سبل الدعم للمؤسسات على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتهدف مؤسسة AIM العالمية إلى دعم الشركات ورجال الأعمال الذين يسعون إلى تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وقادرة على المنافسة، وذلك من خلال التعامل مع التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي يواجهها العالم بأسره.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن إطلاق مؤسسة AIM العالمية سيكون لها دور بارز في تعزيز مفهوم الاستثمار العالمي المستدام، وداعم أساسي للتعاون بين جميع الأطراف.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تتبنى المبادرات الرائدة التي تحفز دائماً على تحقيق التقدم الاقتصادي والاستدامة، انطلاقاً من إدراكها لأهمية تبني واحتضان المبادرات المحورية والطموحة الساعية إلى رسم معالم الاستثمار العالمي بما يضمن انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف ثاني الزيودي: "إن انطلاق مؤسسة AIM العالمية من دولة الإمارات يرسخ مكانتها الرائدة في تعزيز التعاون الدولي الذي يحدث تأثيراً إيجابياً مستمراً طويل الأجل ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي".

وبدوره أشار داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIMالعالمية، إلى أهمية دور المؤسسة في هذا العصر الذي لا يقتصر فيه الاستثمار على رأس المال فقط، بل يمتد إلى الالتزام بمستقبل أكثر إشراقاً واستدامة. وقال سعادته: "تأتي مؤسسة AIM العالمية لتكون شاهداً على نجاحنا ورؤيتنا الجماعية. فتحت سقف منتدى الاستثمار العالمي الثامن، نبدأ رحلة طموحة، نسعى فيها إلى تحقيق عالم يكون فيه الاستثمار العالمي دافعاً لتحقيق التقدم المنشود" وأكدالشيزاوي على أن مؤسسة AIM العالمية نظمة ليست مجرد مبادرة، بل هي التزام راسخ تجاه المجتمع العالمي، لضمان أن كل استثمار هو خطوة نحو تحقيق مستقبل مزدهر ومتناغم للجميع. معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه إلى رؤية الازدهار في المشهد الاستثماري العالمي، وثقته بقدرتها AIM على تحقيق هذا النجاح.

تضع مؤسسة AIM العالمية، مفهوم تعزيز الشراكات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات في صلب أولوياتها، وتسعى بقوة لتحقيق تأثيرات إيجابية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. وترسم رؤيتها على أساس بناء مجتمع عالمي، يتعاون بشكل شامل لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية. وكجزء من أهدافها الاستراتيجية أيضاً، تعمل بشكل حثيث على تعزيز التعاون وضمان الاستفادة الفعّالة من الموارد لتحقيق نتائج مؤثرة في القضايا الحيوية. وتتبنى في رسالتها، ثقافة الإبداع والابتكار بمواجهة التحديات الماثلة والمساهمة الفاعلة في تحقيق التغيير الإيجابي. وبهذا السياق تركز مؤسسة AIM العالمية استراتيجيتها نحو الاستثمارات التي تعزز التأثير الإيجابي على الصعيدين الاجتماعي والبيئي.

يذكر أن مؤسسة AIM العالمية ستتيح لأعضائها الوصول إلى مجموعة من الفرص، مثل المعلومات الحصرية المتعلقة بتطور الشركات الناشئة وشبكة واسعة من الخبراء الاستشاريين وخدمات المسؤولية الاجتماعية للشركات. إلى جانب برنامج اجتماعي يتيح للأعضاء التفاعل مع زملائهم. وتمتد الفوائد لتشمل قائمة طويلة من المستثمرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية والأسهم الخاصة والمكاتب العائلية والبنوك وغيرها.

توفر مؤسسة AIM العالمية أربع فئات عضوية متنوعة مصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمؤسسات الحكومية والمستثمرين والشركات العالمية والأفراد والمنظمات الملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ورجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. وباختيار الفئة المناسبة، سيتاح للأعضاء الوصول إلى شركاء مؤسسة AIM العالمية والاستفادة من مواردهم القيمة، بما في ذلك القيادة والمعرفة والأبحاث والاستشارات والفرص للاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ الأجنبية والدعم المخصص للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمشاركة في تطوير مدن المستقبل وتعزيز الاقتصاد الرقمي والتعاون مع شركاء AIM Global Hub.

تم تصميم المرافق الحديثة للمؤسسة، بشكل استراتيجي بما يسمح لها تحقيق أهدافها بكفاءة عالية، لاسيما منطقة Global Hub التي هي مكان مخصص للمنظمات المختارة بعناية من خلفيات متنوعة و تمثل منصة للمحترفين والخبراء في العديد من القطاعات، حيث يمكنهم التواصل والوصول إلى الموارد والمشاركة في المناقشات المهمة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع مكاتب AIM العالمية بموقع استراتيجي يمكنها من تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة في مجالات الاستثمار والنمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تستعد لإطلاق نشاطها بمجموعة من المبادرات المتنوعة، وفي مقدمتها قمة AIM للاستثمار التي تعتبر منصة رائدة في تقديم أحدث المعلومات والاستراتيجيات والمعرفة الرامية لتعزيز الاتجاهات العالمية للاستثمار. كما وتعتبر قناة AIM وسيلة حصرية توفر تغطية شاملة للمؤتمرات والندوات العالمية. علاوة على ذلك تتيح المشاركة في قمة AIM للمشاركين فوائد متعددة، بما في ذلك فرصة الترويج لمشاريعهم أمام جمهور عالمي وفهم اللوائح الحكومية التي تؤثر على الاستثمارات من خلال توجيهات وتوصيات خبراء الصناعة.

في هذا السياق، وبينما يتطلع المجتمع العالمي إلى التأثيرات الملموسة لمؤسسة AIM العالمية، يجد عالم الاستثمار نفسه في وضع يسمح له بتحقيق تحول كبير. إذ يتأثر بالجهود التعاونية والاستدامة واستراتيجيات التفكير المستقبلي التي تمثل أسس عمل مؤسسة AIM العالمية والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تأثير إيجابي على مستوى الاستثمار العالمي.

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