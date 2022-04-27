وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي وشركة (AIM) اتفاقية لتوفير خدمات البنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط باستخدام نظام كابلات الألياف الضوئية الأرضية لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويعمل نظام كابلات الألياف الضوئية والخاص بهيئه الربط الكهربائي والذي سوف تستخدمه Alliance Networks عبر الشبكة الكهربائية، مما يوفر إمكانية الاتصال بجميع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يسمح لشبكات Alliance Netowrks بتوفير عرض نطاق ترددي عالي وقدرة عالية للعملاء وشركات النقل ومزودي الخدمات السحابية والمحتوى.

من المقرر إطلاق Alliance Networks في المستقبل القريب ويقوم المشروع على تبسيط أعمال البنية التحتية الرقمية من خلال توحيد الاتصال بمراكز البيانات وخدمات التبادل عبر الإنترنت عبر محاور في الشرق الأوسط على وجه التحديد في الخليج مع مركز البيانات المترابطة ومنصة تبادل الإنترنت.

كما سيمكن Alliance Networks شركات النقل والمؤسسات والسحابة وموفري المحتوى من الاستفادة من الوصول السريع إلى الشبكات والبنية التحتية لمركز البيانات في جميع أنحاء المنطقة، من خلال منصة واحدة وعقد واحد.

و سوف تكون المرحلة الأولى من المشروع هي مرحلة "الربط البيني" حيث سيتم ربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي للعمل كمنطقة / كدولة واحدة، وبالتالي تلبية الحاجة إلى ربط إقليمي واحد ومرن، ويتم تفعيل في هذه المرحلة السحابة والمحتوى والاتصالات إلى المستخدمين في جميع أنحاء الشرق الأوسط،

كما ستوفر هذه الشراكة أداءً محسّنًا أتضالا سريعا لشبكة الاتصالات ، واتصال سحابي مباشر بخطوة واحدة، وخدمات التناظر عبر الإنترنت لغالبية مزودي الخدمات الرقمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، كما وأنه سيعالج المتطلبات ذات زمن الاستجابة المنخفض ويضمن توصيل المحتوى بسلاسة إلى آخر ميل من خلال التواجد القوية للشبكات المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة.

سوف تقوم Alliance Networks بتشغيل و أدارة كابل الألياف الأرضية الذي يمتد لمسافة 1400 كيلومتر، مما يمنحه التحكم الكامل وإمكانية الإدارة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم ربط الكبل مع الكابلات البحرية الإقليمية الأخرى مما يتيح الوصول إلى اتصال مباشر بأوروبا وآسيا ومحطات الإنزال الإقليمية الرئيسية.

إضافة إلى ذلك، فإن خدمات Alliance Networks التي سيتم بناؤها عبر شبكة الألياف الضوئية الحديثة وتهدف إلى توفير بديل موثوق للعملاء بما في ذلك السحابة والمحتوى وشركات الاتصالات لتلبية احتياجات اتصالهم بتكلفة معقولة.

وقال المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي: "يسعد مجلس التعاون الخليجي أن يكون جزءًا من جهود Alliance Networks وخطة الطموح لتقديم خدمات البنية التحتية الرقمية المبتكرة في المنطقة".

كما وذكر م الإبراهيم عن امتنانه بالشراكة في هذا المشروع ودعم جهوده وخططه الطموحة لتوفير خدمات البنية التحتية الرقمية المبتكرة في المنطقة، وتتطلع الهيئة للعب دور رئيسي لوضع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كنقطة مركزية لشبكات الاتصالات العالمية “، حيث أنه تمتد شبكة الألياف الضوئية لدول مجلس التعاون الخليجي عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفر اتصالاً آمنًا وموثوقًا للغاية في المنطقة، وهي منفصلة ماديًا عن عمليات شبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف السيد الإبراهيم: "نحن على ثقة من أن هذه الشبكة ستعزز خدمات البنية التحتية الرقمية في المنطقة، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا وشراكتنا مع AIM".

وقال السيد/ عادل الديلمي الرئيس التنفيذي لشركة AIM نحن فخورون بأن نكون جزءًا من المشروع، كما ويسعدنا توقيع اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لرفع مستوى خدمات الاتصالات للعملاء في المنطقة".

وأضاف الديلمي: "ستعمل Alliance Networks على تسهيل تقديم خدمات جديدة ومبتكرة من شأنها تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية الإقليمية بشكل كبير وتعزيز تنمية الأعمال التجارية بالإضافة إلى توفير فرص للشركات الجديدة في المنطقة".

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- انتهى -

حول AIM

تشارك AIM (Alliance International Management) في أنشطة الاستشارات الإدارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويقودها فريق من الخبراء في خدمات البنية التحتية الرقمية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط. تدير AIM إعداد مشروع مشترك جديد يهدف إلى تعزيز الاتصال بمنطقة الخليج من خلال ربط البنية التحتية للاتصال عالي السرعة بمراكز البيانات ومنصات التبادل.