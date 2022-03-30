دروس مستفادة من الاستجابة للجائحة: تعهدت إيطاليا إطلاق منصة AIDITALY الصحية للمساعدة في حل تحديات سلسلة التوريد للرعاية الصحية في البلدان النامية

أقيمت فعالية خاصة في دبي بدعم من دبي العطاء لتبادل الخبرات والتجارب المكتسبة خلال العامين الماضيين

دبي، الامارات العربية المتحدة: قدم اليوم ممثلّين رسميين من دبي العطاء وإقليم إميليا رومانيا في إيطاليا، منصة AIDITALY الصحية، وهي منصة إنسانية افتراضية ستقدم التدريب في مجال الرعاية الصحية والمنتجات والحلول المبتكرة لمساعدة البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

حدث اليوم بعنوان، منصة AIDITALY الصحية: من كتالوج الاعمال الإنسانية إلى منصة إنسانية لإنشاء سلاسل إمداد صحية جديدة، في إقليم إميليا رومانيا نظمته شركة "رونكوشي وشركاه"، وهي شركة استشارية دولية دعمت 25 شركة إيطالية خلال الجائحة ضمن برنامج الاستثمار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. فخلال ربيع عام 2020، خصصت الولايات المتحدة 50 مليون دولار أمريكي لدعم إيطاليا أثناء الوباء. تم تخصيص 10 ملايين دولار أمريكي منها لدعم الشركات الإيطالية لتصنيع منتجات الرعاية الصحية (مثل ادوات الوقاية الشخصية والكمامات ومعقمات اليدين ومعدات التشخيص والعلاج)، للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19.

وانضم الممثلين من الحكومتين الإيطالية والإماراتية وشركات الرعاية الصحية والأدوية والتكنولوجيا والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية، الذين شاركوا في حلقة نقاشية في جناح دبي العطاء في إكسبو 2020 دبي، وبحثوا في كيفية قيام الشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات على العمل معًا لإيجاد حلول مبتكرة لقضايا سلسلة التوريد الصحية الحالية في البلدان النامية. وألقى ريجيني جوبتا، القنصل العام للولايات المتحدة في إيطاليا لإقليم إميليا رومانيا، كلمة أمام الحضور.

تضمنت لجنة الخبراء، التي أدارها جيوفاني رونكوتشي، رئيس شركة "رونكوشي وشركاه"، كل من: باربرا بيديك، مسؤول أول للبرامج في دبي العطاء، كونستانتينوس موسكوكوريتيس، المدير العام لمنظمة "إنترسوس" الغير حكومية، وماركو فارينا، الشريك المؤسس لشركة "أومنيديرمال"، وجوليا جاليتي، مديرة التصدير في شركة "بيوسايد"، وفاليريا بانديني، رئيسة التدويل ومنطقة أوروبا في ART-ER. وانضم إلى المتحدثين جوليو دال ماجرو، رئيس تمويل التنمية في صندوق الودائع والقروض الايطالي.

وقدم فينتشينزو كولا، الوزير الإقليمي للتنمية الاقتصادية والاقتصاد الأخضر والعمل والتدريب المهني في حكومة إميليا رومانيا، كلمته للحضور خلال الحدث، قائلاً: "إيطاليا كانت من أول الدول تأثراً بالوباء في أوروبا. نريد الافادة بالخبرة التي اكتسبناها خلال العامين الأخيرين من الوباء للمساعدة في حل التحديات المتعلقة بالعرض والطلب على منتجات الرعاية الصحية في البلدان النامية. أدى الوباء إلى تفاقم الحاجة إلى منصات متعددة المنتجات لمساعدة المنظمات غير الحكومية في الوصول إلى الحلول الصحية لحالات الطوارئ في البلدان النامية.

وبفضل دعم دبي العطاء، نأمل في إطلاق المنصة في الأشهر المقبلة. إذ انه من المهم تقديم المفهوم خلال معرض إكسبو 2020 دبي، بالنظر إلى مكانة دولة الإمارات وعلاقتها القوية مع العالم، والدور البارز الذي تلعبه في الربط بين الدول.

تعلمنا خلال العامان الماضيان أننا بحاجة إلى حلول بمستوى عالمي لمواجهة مشاكل الرعاية الصحية العالمية. ونظرًا لظروف الرعاية الصحية الحالية التي تبدو وكأنها ستستمر في المستقبل على نفس المنظور، يمكننا الاستفادة من تجربة إيطاليا خلال الوباء للمساعدة في مواجهة التحديات الصحية العالمية الحالية."

قال جيوفاني رونكوشي، رئيس شركة "رونكوشي وشركاه": "كان أحد نتاج مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هو كتالوج الأعمال الإنسانية متعدد العلامات التجارية، وهو أداة للربط بين العرض والطلب على المنتجات الصحية في البلدان النامية. والتي تضم 70 منتجًا في 3 مجالات تغطي الوقاية والتشخيص والعلاج وكانت خطوة أولى حاسمة في تطوير منصة AIDITALY الصحية.

منصة AIDITALY الصحية هي نتاج الخبرة المكتسبة خلال فترة الوباء، والتي شهدت تعاونًا قويًا بين القطاع الخاص والمؤسسات العامة، التي اتحدت لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تسببها فيروس كوفيد-19.

في الوقت الحالي، يجب على المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية الاتصال بالشركات الفردية للحصول على الدعم وبالتالي ستقدم منصة AIDITALY الصحية حلاً افتراضيًا لذلك. ستجمع المنصة الشركات والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية كلها في مكان واحد، حتى يتمكنوا من التعاون والوصول إلى المعلومات بسهولة وكفاءة."

تقام فعاليات حدث اليوم في إكسبو 2020 دبي عقب حلقة نقاش عقدت أمس في وسط مدينة دبي بعنوان "دعم استجابة القطاع الخاص لجائحة فيروس كوفيد-19 في إيطاليا: الخبرة والدروس المستفادة من برنامج الاستثمار التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، واستكشاف الممثلين ما تم تعلمه والنتائج من الشراكة مع إيطاليا والولايات المتحدة.

افتتح الحدث سيمون كرولا، المدير العام لغرفة التجارة الأمريكية في إيطاليا، وشارك فريق من الخبراء، وهم: كارا نزاري، المدير العام لغرفة التجارة الأمريكية في دبي، وجيوفاني رونكوشي، رئيس شركة "رونكوشي وشركاه"، وفيديريكو روبيني، مدير مشروع "رونكوشي وشركاه"، ولورينزو روزيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة H-COMM، وفرانشيسكا موريتي، رئيس العمليات في COLORIFICIO MP، وجوليو دال ماجرو، رئيس تمويل التنمية في صندوق الودائع والقروض الايطالي. وقدم فينتشينزو كولا، لوزير الإقليمي للتنمية الاقتصادية والاقتصاد الأخضر والعمل والتدريب المهني في حكومة إميليا رومانيا، كلمته الختامية للحضور خلال الحدث، قبل جلسة النقاش اليوم.

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نبذه عن إقليم إميليا رومانيا

إميليا رومانيا هي واحدة من أغنى الاقاليم وأكثرها تطورًا في أوروبا، حيث تحتل المرتبة الثالثة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا. تتمتع عاصمتها بولونيا بواحدة من أعلى المستويات في مؤشرات الحياة والخدمات الاجتماعية المتقدمة في إيطاليا.

نبذه عن شركة "رونكوشي وشركاه"

"رونكوشي وشركاه" هي شركة دولية لتطوير الأعمال، متخصصة في تخطيط وتحقيق مسارات تطوير الأعمال. تتمثل مهمتها في المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للشركات الإيطالية، ودعمها في تنفيذ الاستراتيجيات ونماذج الأعمال التي ستزيد من قيمتها على المدى المتوسط، سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية.

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