● الشراكة لتبني ودمج تقنية الذكاء الاصطناعي التحويلية التي طورتها AI71 من خلال النموذج اللغوي الموسع (RAZI71)

● (RAZI71) .. نقلة نوعية في مجال تقديم الرعاية الصحية ستوفر حلولاً تحسن نتائج العلاج وتعزز الكفاءات العملية للمتخصصين

محمد سليم العلماء:

التعاون يشكل تحولاً نوعياً نحو تعزيز توظيف البنى التحتية المتطورة في الإمارات ومسيرتها نحو الريادة العالمية

يوسف السركال:

الاتفاقية تحقق أهداف المؤسسة بتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة

شهاب عيسى أبو شهاب:

ملتزمون بتبني وتطبيق أحدث حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تحدث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية

الإمارات العربية المتحدة: في خطوة نحو تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز قدرات القطاع الصحي باستخدام التقنيات الحديثة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الذكاء الاصطناعي "AI71"، التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة والمتخصِّصة في إدارة البيانات الحيوية وشركة "فينتشر ون".

وقام بتوقيع اتفاقية التعاون كل من سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشهاب عيسى أبو شهاب، مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ضمن فعاليات اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2024 في دبي.

وتمهد الاتفاقية الطريق أمام تعاون بناء ومثمر يدعم الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار في تقنية الذكاء الاصطناعي بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات ويسلط الضوء على الدور الريادي للدولة في اعتماد التقنيات المبتكرة.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تبني ودمج تقنية الذكاء الاصطناعي التحويلية التي طورتها شركة AI71 من خلال النموذج اللغوي الموسع (RAZI71) في البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات، وبدعم من نماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة (فالكون)، وهي سلسلة نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر المصممة والمطوّرة في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تُحدث تقنية (RAZI71) نقلة نوعية في مجال تقديم الرعاية الصحية، حيث ستوفر حلولاً متقدمة للرعاية تهدف إلى تحسين نتائج العلاج وتعزيز الكفاءات العملية للمتخصصين في القطاع الصحي.

كما تهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للرعاية الصحية، ويأتي ذلك في إطار الالتزام المشترك بتطوير استراتيجيات الإدارة الصحية الاستباقية ودمج التحليلات المتقدمة وتحسين عملية اتخاذ القرارات السريرية، فضلاً عن تعزيز مراقبة المرضى بفعالية أكبر بما ينعكس إيجاباً على رعاية المرضى من خلال تقديم خدمات رعاية صحية متطورة، اعتماداً على حلول الذكاء الاصطناعي.



إدارة البيانات الصحية

وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع :"يأتي إبرام الاتفاقية مع شركة “AI71” في إطار حرص الوزارة على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كنهج مستدام في تطوير الرعاية الصحية المستقبلية وإدارة البيانات الصحية، كما تدعم الإدارة الصحية الاستباقية، ودمج التحليلات المتقدمة، وتحسين أنظمة دعم القرار وتقديم الرعاية الصحية الشاملة. بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، الرامية لترسيخ مكانة الدولة ودورها الريادي في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز اقتصاد وطني قائم على المعرفة.

وأكد سعادته على أهمية توقيع هذه الاتفاقية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة عالمية لصياغة مستقبل أكثر استدامة، مشيداً بشركة AI71، لخبرتها في تعزيز التحكم اللامركزي بالبيانات للقطاعين العام والخاص على مستوى العالم، مؤكداً على أهمية التعاون الذي يشكل تحولاً نوعياً نحو تعزيز توظيف البنى التحتية المتطورة في دولة الإمارات ومسيرتها نحو الريادة العالمية.

تحسين جودة الخدمات الصحية

بدوره أكد سعادة الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة مهمة في مسيرة المؤسسة نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة، عبر مواصلة تعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة واستشراف مساراته المستقبلية لتحقيق أهداف المؤسسة التي تنسجم مع توجهات الدولة واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وتسخير القدرات العلمية المتقدمة بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية للمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير عناية فائقة للمرضى.

وأشار سعادته إلى أن هذه المذكرة تعكس النهج المستقبلي الذي تتبعه المؤسسة لتعزيز استدامة قطاع الرعاية الصحية في الدولة، والأهمية الكبيرة التي توليها للابتكار من خلال توظيف البُنى التحتية الرقمية المتطورة لتنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى استشراف مستقبل الرعاية الصحية، بما يتواءم مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.



حلول الذكاء الاصطناعي

من جانبه، أشاد شهاب عيسى أبو شهاب، مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تشكل علامة فارقة في مسعى كلا الجانبين نحو استشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً التزام الشركة بتبني وتطبيق أحدث حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تحدث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية من خلال المساهمة في وضع حلول مبتكرة تضع المريض في صلب اهتماماتها".

وتمتد البصمة الواسعة لـ"AI71" عبر طيف واسع من القطاعات، بما في ذلك القطاعات التجارية، والصناعية، والمؤسسات الحكومية، وتشكل شراكتها مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الإمارات الرامية إلى إرساء نظام صحي قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتزويد القطاعات الحيوية بحلول مبتكرة لتحقيق نتائج مستدامة.



#بياناتحكومية

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