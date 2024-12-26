130 شركة عضواً في البرنامج في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي: انطلاقاً من جهودها الحثيثة الرامية إلى إثراء تجربة الشركات الأعضاء في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ودفع عجلة نمو التجارة عبر البرنامج الذي يقدم تسهيلات وحوافز تنافسية للأعضاء، أطلقت جمارك دبي النسخة الأولى من منتدى المشغل الاقتصادي المعتمد “AEO Connect 2024" كمنصةٍ لتبادل الأفكار ومشاركة الرؤى واستكشاف الفرص لتطوير البرنامج وتعزيز التعاون بين الجمارك والقطاع التجاري.

ويسهم البرنامج بشكل فاعل في تعزيز التجارة الخارجية عبر المزايا والتسهيلات التي يمنحها لأعضائه كتبسيط الإجراءات الجمركية وأولوية إنجاز المعاملات، وغيرها من المزايا التي توفر سرعة في تخليص البضائع للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، كما يعمل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ، على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، وتسهيل نفاذ بضائع الشركات الأعضاء إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.

ورحبت إيمان بدر السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي، بالمشاركين في المنتدى الذي عقد عبر خاصية الاتصال المرئي، وأكدت خلال كلمتها الافتتاحية أن جمارك دبي تسعى من خلال تنظيم هذا المنتدى إلى تعزيز التواصل ودعم أعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وتحقيق نمو مستدام في التجارة الخارجية ، وقالت :"اليوم، يضم البرنامج 130 عضواً في دولة الإمارات العربية المتحدة مع التوسع المستمر في المستقبل، كما حقق البرنامج إنجازات كبيرة مع إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 وتوقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل مع شركاء تجاريين رئيسيين، حيث مكّن ذلك من منح الأعضاء ميزة المشغل الاقتصادي المعتمد مع دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية والصين والهند وإندونيسيا، ما يعزز مكانتهم كتجار موثوقين. مع مواصلة تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، فإن هدفنا واضح ويتمثل في تعزيز الشراكة بين الجمارك ومجتمع المشغلين الاقتصاديين المعتمدين، ولتحقيق ذلك، يسعدنا إطلاق النسخة الأولى من منتدى AEO Connect ، ليكون منصة لتبادل الأفكار وتعزيز التجارة العالمية الآمنة والفعالة بما يتماشى مع أهدافنا المشتركة.

كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص شكرنا لشركة "ميرسك"، شريكنا الاستراتيجي لهذه النسخة من AEO Connect ، حيث كان لتعاونهم والتزامهم دور كبير في إنجاح هذا الحدث، ونحن ممتنون لشراكتهم ودعمهم لمجتمع المشغلين الاقتصاديين المعتمدين.

وأضافت: "ستركز نسخة المنتدى الأولى على تجربة أعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتأثيره على الأعمال التجارية، والفرص المستقبلية، ومن خلال مناقشات مثمرة تشمل رؤى قيمة من قبل المتحدثين في الجلسات، سنستعرض كيف ساهم البرنامج في تعزيز أمن سلاسل التوريد، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الامتثال، والارتقاء بالقدرة التنافسية العالمية للأعمال."

شهد المنتدى كلمة رئيسية من شركة ميرسك تم فيها تسليط الضوء على أهمية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد2.0 في قيادة تسهيل التجارة العالمية ودعم مرونة سلاسل الإمداد والتوريد، وأهمية البرنامج في تحديات الاقتصاد العالمي، كما تم الإشارة إلى تطور البرنامج حالياً للارتقاء إلى الجيل 3.0 والذي يشمل الابتكار الرقمي ودور البيانات في تعزيز كفاءة البرنامج، ليكون أكثر امانا، بالإضافة الى العديد من الميزات واضافة ممرات التجارة السريعة، وممرات التجارة الموثوقة، والممرات الرقمية، والحدود الذكية، وإدارة المخاطر الأكثر ذكاءً.

وتضمن المنتدى جلسة حوارية مثمرة بمشاركة ممثلين من شركات جنرال موتورز، داو كيميكال، هواوي، ميرسك وجمارك دبي، استعرض فيها المتحدثون أثر البرنامج في أعمالهم وتصورهم المستقبلي للبرنامج.

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