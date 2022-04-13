استثمارات "القابضة" (ADQ) تدعم التنمية الاقتصادية للقطاعات الرئيسية في مصر

صفقات هامة تعزز مكانة "القابضة" (ADQ) بصفتها مستثمرًا على المدى البعيد في الاقتصاد المصري

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن إنجازها لعددٍ من الصفقات في شركات مدرجة في البورصة المصرية، ضمن القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري، وذلك في إطار التزام "القابضة" (ADQ) بالاستثمار في تنمية الاقتصاد المصري على المدى البعيد، من خلال منصّتها الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة، والتي تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار أمريكي.

وتعدّ صفقات "القابضة" (ADQ) تجسيدًا للثقة المتواصلة بإمكانات الاقتصاد المصري؛ وشملت الاستثمارات حصصًا في البنك التجاري الدولي (CIB) أحد أكبر البنوك المصرية؛ وفي منصة "فوري" الرائدة في التحوّل الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر؛ وشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الشركة اللوجستية البارزة؛ وشركتي "مصر لإنتاج الأسمدة" (موبكو) و"أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، وهما من الشركات الصناعية الرئيسية في جمهورية مصر العربية.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أثبت الاقتصاد المصري مرونته مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصورة تفوق غالبية اقتصادات الأسواق الناشئة؛ حيث تشير تقديرات العام الحالي إلى نسبة نمو تبلغ 5.5٪. وجاءت هذه الاستثمارات مدفوعة بقوة الاستهلاك المحلي، وبنمو الإنتاج وإمكانات التصدير الهائلة غير المستغلة، والتوقعات التجارية الإيجابية لمصر، بفضل موقعها الاستراتيجي والحجم الكبير لسوقها المحلي.

وفي معرض تعليقه على هذه الصفقات الاستثمارية، قال سعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ"القابضة" (ADQ): "ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر الشقيقة بروابط وثيقة تعززها العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة. ومنذ إطلاق منصّة الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بين "القابضة" (ADQ) وصندوق مصر السيادي بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، قمنا بتنفيذ العديد من الفرص الاستثمارية سعيًا لتحقيق فوائد تجارية قوية ونمو مستدام. وتمثل الصفقات الأخيرة شهادة على التزامنا بتعزيز شراكتنا الاستثمارية مع مصر على المدى البعيد، ومواصلة توظيف رؤوس الأموال في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية".

وتعدّ "القابضة" (ADQ) مستثمرًا على المدى البعيد في الاقتصاد المصري، حيث أسست مكتبًا لها في العاصمة المصرية، وأنجزت منذ إطلاق منصتها عددًا من الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات التي حققت عوائد مالية قوية. وشمل ذلك استحواذها على حصة أغلبية تصل إلى 85.52٪ في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) من خلال تحالف "القابضة" (ADQ) مع شركة الدار العقارية، والاستحواذ على شركة آمون للأدوية، إحدى الشركات الرائدة في مصر لتصنيع الأدوية وتوزيعها وتصديرها.

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسست"القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

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