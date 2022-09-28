على هامش زيارة صاحب السمو رئيس الدولة لسلطنة عُمان

"القابضة" (ADQ) وجهاز الاستثمار العُماني يناقشان سبل التعاون في الاستثمارات المشتركة

"القابضة" (ADQ) وجهاز الاستثمار العُماني يكشفان عن اتفاقية شراكة بقيمة 10 مليارات درهم تهدف إلى تسهيل الاستثمارات في سلطنة عُمان

"القابضة" (ADQ) والمجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات"إذكاء"(ITHCA)، توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق رأس مال استثماري بقيمة 592 مليون درهم للاستثمار في سلطنة عُمان

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" إلى سلطنة عُمان، أعلنت “القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، اليوم، عقدها اجتماعات تشاورية مع جهاز الاستثمار العُماني (OIA) الصندوق السيادي لسلطنة عمان لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات التي تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

و كشفت كل من "القابضة" (ADQ) وجهاز الاستثمار العماني عن اتفاقية شراكة بقيمة 10 مليارات درهم، يهدف الطرفان من خلالها إلى تمكين استثمارات في قطاعات ذات أولوية واهتمام مشتركة بين كل من دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

إضافةً إلى ذلك، وقعت "القابضة" (ADQ) والمجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات"إذكاء"(ITHCA)، والمملوكة لجهاز الاستثمار العُماني، مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق رأس مال استثماري بقيمة 592 مليون درهم للاستثمار في شركات التكنولوجيا ذات إمكانيات النمو المرتفعة في سلطنة عُمان.

وفي هذا الإطار، حدد الطرفان فرصاً استثمارية أولية تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم على أن يتم تجهيز دراسات جدوى لكل منها. وتكمن الفرص الاستثمارية في المشاريع الجديدة ضمن القطاعات المستهدفة في سلطنة عُمان، بما في ذلك قطاع الهيدروجين، وتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والألمنيوم والصلب الأخضر، وخطوط نقل وإنتاج الماء والكهرباء، كما تطمح للاستثمار في مجال الغذاء، والصحة والدواء، والنقل والخدمات والبنى الأساسية اللوجستية والتقنية في سلطنة عمان والتي تتماشى جميعها مع طموحات “القابضة" (ADQ) لتوسيع نطاق عمل شركاتها العاملة دوليا و بالأخص في سلطنة عُمان، وتحديد أوجه التآزر التي من شأنها إضفاء قيمة مستدامة طويلة الأمد لكلا البلدين.

وصرّح سعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ)، بقوله: "في إطار تعزيز الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان، ناقشنا العديد من الفرص الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك وتحفيز روح التآزر وتمكين المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات الرئيسية في السلطنة. وتؤكد مشاركتنا اليوم التزام "القابضة" (ADQ) بتطوير شراكات استثمارية راسخة في أسواق رئيسية كالسّوق العماني، حيث تأتي هذه الخطوة امتدادًا لنهجنا الاستثماري وتطلعاتنا لتحقيق النمو المستدام. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين "القابضة" (ADQ) وجهاز الاستثمار العُماني".

من جانبه، قال معالي عبد السلام المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني: "بهذا التعاون مع "القابضة" (ADQ) نلتزم ببناء علاقات إستراتيجية ومستدامة على المدى البعيد. ولن يقتصر تعاوننا اليوم على إنشاء منصّة تُمكننا من استكشاف فرص الاستثمار المشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة فحسب، بل سيسهل علينا أيضًا مشاركة المعرفة لتعزيز المنصّات الاستثمارية القائمة في مؤسساتنا".

وبصفتها شريكًا إستراتيجيًا لحكومة إمارة أبوظبي، تنوي "القابضة" (ADQ) تنفيذ برامج استثمارات مشتركة ذات قيمة تراكمية مع شركاء إقليميين رئيسيين من خلال منصة الاستثمار السيادية. وستعمل هذه الشراكات على دعم وتعزيز الاستثمارات التي من شأنها إضفاء قيمة مشتركة ضمن أعمال "القابضة" (ADQ) وشركات محفظتها.

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا إستراتيجيا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستاغرام، ولينكدإن.

نبذة عن جهاز الاستثمار العماني

جهاز الاستثمار العماني هو صندوق الثروة السيادية لسلطنة عمان، وهو مكلف بإدارة واستثمار وتنمية أصول السلطنة محليًا ودوليًا، وتتسم محافظ الجهاز الاستثمارية بالتنوع الجغرافي والقطاعي؛ فهي تتوزع في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتغطي قطاعات متعددة منها قطاعات الغذاء، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات العامة، والمالية والاستثمار، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة، والطيران.