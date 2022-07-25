بهدف رعاية المواهب وتعزيز مسيرتها المهنية

مبادرة استراتيجية لتحديد وتطوير المواهب الإقليمية الطامحة إلى دخول عالم قطاع الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية

إطلاق الدورة الثالثة من البرنامج المكثف لمدة ستة أشهر في جميع فروع بنك المشرق في الإمارات ومصر وقطر والبحرين والكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق الدورة الثالثة من برنامجه الرائد لتنمية ورعاية المواهب "شهادة الامتياز المتقدمة" ACE ليكون متاحاً للراغبين في الالتحاق به في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا.

ويستهدف برنامج "شهادة الامتياز المتقدمة" من المشرق في دورته الثالثة الخريجين الجدد المتخصصين في التمويل، أو المحاسبة، أو الأعمال، الطامحين للعمل في قطاع الخدمات المصرفية الموجهة للشركات والاستثمار، ويقدم البرنامج وصولاً حصرياً وتدريباً مميزاً على أيدي قادة وخبراء عالميين في مجال العمل المصرفي.

تعمل المبادرة التعليمية الاستراتيجية على استقطاب الخريجين ومتابعة تطورهم عن كثب ليشقوا طريقهم بقوة وثبات نحو مسارات مهنية متسارعة في ميادين العمل المصرفي، حيث حاز البرنامج منذ انطلاقته الأولى في عام 2019، على اهتمامٍ واسعٍ من المواهب الشابة والواعدة في المنطقة. ومن الجدير بالذكر، أن الطالبات الإناث يمثلن ما نسبته اثنين من أصل كل ثلاثة من خريجي المبادرة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الدورة الثالثة من البرنامج المكثف لمدة 6 أشهر في منتصف يونيو من العام الجاري، وذلك في جميع أنحاء فروع بنك المشرق في دولة الإمارات، ومصر، وقطر، والبحرين، والكويت، والتي تستقبل الخريجين الجدد، بمن فيهم أولئك الذين لم تتجاوز خبرتهم عاماً واحداً.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "نحرص في المشرق على دعم أولئك الطامحين لخوض غمار العمل في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وتحويل حلمهم إلى حقيقة، وذلك من خلال رفدهم بأفضل المعارف المصرفية على أيدي خبراء وقادة متمرسين من المشرق والقطاع المصرفي، ونعتز بلقب "المدرسة المصرفية" الذي أصبحنا معروفين به في المنطقة، وبجهودنا الدؤوبة لتحفيز المواهب وتطويرها. ونشدد على التزامنا الراسخ بتنمية المواهب الوطنية، والمساهمة في صناعة قادة المستقبل، ونعتقد أن اكتساب المعارف والمهارات ووضع اللبنات الصحيحة هو الأساس لبناء مجتمع مصرفي نابض بالحياة، وقادر على مواكبة التطورات المتلاحقة في هذا المجال."

يتميز برنامج "شهادة الامتياز المتقدمة" ACE من المشرق عن بقية البرامج المماثلة التي تهتم بالجوانب الفنية التقليدية فقط، بتركيزه على تطوير المهارات المطلوبة للتنبؤ باحتياجات الأعمال والعملاء بدلاً من الاستجابة لها، وإبداع الاتجاهات بدلاً من إدراكها، واستخدام الحنكة لتطويع البيانات، وتبني التكنولوجيا لتزويد العملاء بحلول متطورة وخبرة مصرفية مميزة.

ويعكس هذا البرنامج التطويري اهتمام المشرق الدائم باستقطاب وتطوير أفضل المواهب، والتي ستعمل بدورها على تقديم تجارب مصرفية عالمية المستوى لعملائها في قطاع الخدمات المصرفية والاستثمارات.

#بياناتحكومية

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نبذة عن المشرق:

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية، وتتضمن أحدث الجوائز التي فاز بها البنك جائزة "رائد السوق" في دولة الإمارات العربية المتحدة في استطلاع يوروموني حول إدارة النقد للشركات وفي الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية، وجائزة "رائد السوق" في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في استطلاع مجلة يوروموني حول تمويل التجارة، وأفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط من جوائز يوروموني الإقليمية للتميز، والبنك الرقمي الأكثر ابتكاراً للأفراد/الشركات في الإمارات العربية المتحدة وأفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز أفضل بنوك العالم من غلوبال فايننس، والبنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط من إيميا فايننس، بالإضافة إلى غيرها من الجوائز.

للاستفسارات الإعلامية:

رنا البورنو

العلاقات العامة، بنك المشرق

الهاتف: 04 –6083629

البريد الإلكتروني: RanaAlb@mashreq.com