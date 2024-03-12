القاهرة: أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة درايف للتمويل أحد أكبر شركات التمويل الأستهلاكى، إحدى الشركات التابعة جي بي كابيتال المملوكه لشركة جى بى كورب إذ يتضمن هذا التعاون دمج خدمات درايف للتمويل في "Access" من بنك أبوظبي الأول مصر، وذلك بهدف تحسين عمليات جمع المدفوعات لشركة درايف للتمويل، مما يساهم في توسع خدمات بنك أبوظبي الأول مصر في السوق المصرية.

تمثل هذه الشراكة حجر الأساس لحل مدفوعات رائد مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات عملاء درايف للتمويل، بما في ذلك دفع أقساطهم الشهرية. إذ يوفر هذا التعاون مجموعة متكاملة من حلول الدفع المتنوعة، ومنها بوابة الدفع سهلة الاستخدام سواء للموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول لدى درايف للتمويل، إلى جانب روابط الدفع المخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي. فيما أجريت عملية تهيئة سلسلة للبيانات على النظام لضمان تجربة خالية من المتاعب للعملاء

في هذا السياق، قال شميس فخري رئيس الابتكار وإدارة قبول المدفوعات الالكترونية ببنك أبوظبي الأول مصر: "صممت بوابة الدفع الإلكتروني "Access" من بنك أبوظبي الأول مصر لتمكين الأعمال وأصحاب التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نمو مستدام، وهذا يتجسد في الدمج الناجح لخدمات درايف للتمويل مع خدمات "Access" من بنك أبوظبي الأول مصر، بما ينبئ بعصر تحويلي في حلول الدفع. وهذه الشراكة الاستراتيجية ليست معنية بمجرد تلبية احتياجات سوق التجارة الإلكترونية وحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز المزايا التنافسية لكلينا بما يدعم توفير أحدث خدمات وحلول الدفع."

ومن جانبه، قال أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل: "متحمسون للفرص التي ستمنحنا إياها هذه الشراكة، فإننا في درايف للتمويل سنعمل جنبًا إلى جنب مع بنك أبوظبي الأول مصر لتطوير مجال المدفوعات للمستهلكين في السوق المصرية. ، وذلك لخدمة قاعدة عملاء التى تصل الى 150 ألف عميل منذ 2012. وسينعكس هذا التعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر على تسهيل معاملات الدفع وكذا جمع الأقساط الشهرية من العملاء، علاوة على ضمان تجربة دفع أكثر سهولة ويسر."

ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي في إطار الخطوات التي يتخذها بنك أبوظبي الأول مصر لريادة السوق المصرية والتوسع فيها لخدمة عملائه من كل الفئات. ومن ناحية أخرى، ستكتسب درايف للتمويل بوابة دفع إلكترونية سهلة وآمنة لتحصيل أقساطها الشهرية من عملائها، مما يساهم في تعزيز خدماتها وتنويعها لتلبية احتياجات العملاء. علاوة على ذلك، ستعزز هذه الشراكة دور بنك أبوظبي الأول مصر في دفع عجلة النمو بالقطاعات الحيوية في السوق المصرية بما في ذلك التجارة الإلكترونية، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادية في البلاد.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 65 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good E

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