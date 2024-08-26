حصلت جامعة عجمان على الاعتماد الدولي من مجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا (ABET) في الولايات المتحدة الأميركية، على ثلاث برامج تطرحها كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والتي شملت: برنامج هندسة المعدات الطبية، الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن الجامعة تسعى دائماً للحصول على الاعتمادات المحلية والدولية لبرامجها بشكل دوري، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية في ضمان التميز في التعليم والتعلم وتعزيز سمعتها ومكانتها. وأشار إلى أن حصول هذه البرامج على اعتماد ABET يعد مؤشراً قوياً على التزام الجامعة بالمعايير الأكاديمية العالمية وتقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية، مما يمنح الطلبة والخريجين ميزة تنافسية تعزز فرصهم في سوق العمل وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة للنجاح المهني

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا (ABET) يراقب ويقيّم برامج التعليم الهندسي والتكنولوجي في العديد من دول العالم، لضمان جودتها وفقاً لمعايير محددة تشمل المناهج الدراسية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوى الطلبة والإمكانات المادية والبشرية، والدعم الذي تقدمه الجامعة للقسم العلمي والكلية، بالإضافة إلى العديد من العناصر التي تتمحور حول جودة وكفاءة العملية التعليمية.

وتطرح كلّية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عجمان 8 برامج بكالوريوس تشمل: بكالوريوس العلوم في تحليل البيانات، بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية، بكالوريوس العلوم في هندسة المعدات الطبية، بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب، بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات (إدارة مشاريع / إدارة مشاريع إلكترونية)، بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات / الشبكات وأمن المعلومات، بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية. كما تقدم الكلية أيضاً برنامج ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.

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