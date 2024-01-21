الكويت: قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل لبنك الخليج عند "A" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، كما قامت الوكالة بتثبيت الجدوى المالية للبنك في المرتبة "bbb-".

ووفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن وكالة فيتش والخاص بتصنيف بنك الخليج الائتماني، أفادت الوكالة "أن التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك يعكس إمكانية حصول البنك على الدعم من السلطات الكويتية إذا لزم الأمر وفقاً لتصنيف الدعم الحكومي في المرتبة “a”."

وأضافت الوكالة في تقريرها: "يعكس تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج عن المركز المحلي الجيد الذي يتمتع به البنك وإتّباعه أساليب التحوط في إدارة المخاطر، وجودة الأصول لديه، وكفاية رأس المال وقاعدة التمويل المستقرة للبنك، على الرغم من التركيز العالي في الودائع. ويأخذ في الاعتبار تصنيف الجدوى المالية أيضاً التحسن في ربحية البنك على الرغم من التركيز العالي في المحفظة الائتمانية، الذي يعتبر صفة مشتركة لدى البنوك المحلية."

وتعكس النظرة المستقبلية "المستقرة" لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل لبنك الخليج التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت.

وتعليقاً على إعلان وكالة فيتش، صرحت السيدة/ دلال الدوسري، نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين لدى بنك الخليج، قائلةً: "يسرنا قيام وكالة فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل عند المرتبة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث يعد ذلك تقديراً دولياً للمركز المرموق الذي يتمتع به بنك الخليج في الاقتصاد الكويتي، وجودة محفظته الائتمانية وقاعدة التمويل المستقرة لدى البنك."

هذا، ولا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير الدولي لجدارته الائتمانية وقوته المالية، حيث تحظى تصنيفاته بالمرتبة "A" من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث. وبالإضافة إلى قيام وكالة "فيتش" مؤخراً بتثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل عند "A" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، يحظى البنك بتصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل للبنك بالمرتبة "A+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" من قبل وكالة " كابيتال إنتليجنس"، كما يحظى بتصنيف الودائع على المدى الطويل بالمرتبة "A3" مع نظرة مستقبلية "إيجابية" من قبل وكالة "موديز لخدمات المستثمرين. "

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