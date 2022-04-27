أعلنت عُمان للتأمين - التي تُعد إحدى أبرز شركات التأمين على مستوى الإمارات العربية المتحدة - أن وكالة ستنادر أند بورز رفعت تصنيف القوة المالية للشركة ومستوى الائتمان طويل الأجل للمُصدر إلى المستوى ‘A’ من المستوى ‘A-’ مع "نظرة مستقبلية مستقرة" حيث تمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالأداء التشغيلي المستدام مع المحافظة في الوقت نفسه على كفاية رأسمالية القوية وسيولة مالية استثنائية. أعلنت وكالة ستنادرد أند بورز في بيانها الرسمي أن "شركة عُمان للتأمين أثبتت أنها حققت تحسنًا ثابتًا على صعيد أدائها الاكتتابي على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة. كما تمكنت الشركة من زيادة إيراداتها الاستثمارية على مدار السنوات الخمسة الأخيرة بالرغم من الظروف الاقتصادية المتردّية. جدير بالذكر أن الكفاية الرأسمالية لشركة عُمان للتأمين تظل أعلى من المستوى "AAA" وفقًا لنموذج ستاندرد أند بورز، ونحن نتوقع أن تواصل مسيرتها القوية على مدار العامين المقبلين بفضل عائداتها الربحية التي تتحقق من سجلات الاكتتاب والاستثمار لديها. كما نتوقع أن تحافظ شركة عمان للتأمين على نسبة نمو متميزة تبلغ 5% تقريبًا على مدار العامين القادمين. تتجاوز هذه النسبة توقعاتنا السوقية قليلاً بفضل بعض المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها الشركة مثل موافقتها على إنشاء النقابة ذات الأغراض الخاصة التابعة لمنصة "لويدز" في مركز دبي المالي العالمي." في معرض تعليقه بهذه المناسبة، ذكر جان لوي لوران جوسي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين قائلاً: "إننا نشعر بسعادة غامرة لرفع ستاندرد أند بورز تصنيفنا المالي إلى المستوى 'A’، إذ إن هذا يؤكد مجددًا على مكانتنا كإحدى شركات التأمين ذات الجذور الراسخة في سوق التأمين التي ستتيح لنا الوفاء بالتزاماتنا تجاه حاملي الوثائق. كما تمكنت الشركة من تحقيق النتائج المرجوة على مدار السنوات الأربعة الأخيرة بفضل توجهنا الاستراتيجي للارتقاء بمستوى الاكتتاب والاستثمار في التقنيات الرقمية وتعزيز الميزانية العمومية وتحقيق التميز على صعيد تقديم الخدمات لعملائنا وذلك على الرغم من التحديات العسيرة والضغوط المؤدية لانخفاض الأسعار. انضمت عُمان للتأمين حاليًا إلى قائمة أعلى التصنيفات على مستوى الشرق الأوسط وعلى رأسها التصنيف ‘A’ لدى وكالة ستاندرد أند بورز والتصنيف ‘A2’ لدى وكالة موديز والتصنيف ‘A’ لدى مؤسسة أيه إم بست للتصنيف الائتمانى." #بياناتشركات - انتهى - نبذة عن عُمان للتأمين تأسست شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع) في عام 1975 حيث تُعد واحدة من كبريات شركات التأمين على مستوى الشرق الأوسط. تمتد عمليات الشركة إلى جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى عُمان وتركيا. تقدم شركة عُمان للتأمين مجموعة هائلة من الحلول التأمينية للأفراد والمؤسسات على صعيد التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين العام. وفي ظل وصول المجموع الكلي للأقساط المكتتبة إلى 3.54 مليار درهم إماراتي في عام 2021، تتمتع الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة بتصنيف ‘A’ لدي مؤسسة أيه إم بست للتصنيف الائتمانى، و‘A[AE1] -’ لدى وكالة ستاندرد أند بورز، و‘A2’ لدى وكالة موديز. يمكنكم التعرف على معلومات إضافية حول عُمان للتأمين في الموقع الإلكتروني www.omaninsurance.ae للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ: أحسن خان رئيس قسم التسويق شركة عُمان للتأمين البريد الإلكتروني: ahsan.khan@omaninsurance.ae