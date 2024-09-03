أعلن مركز عجمان للإحصاء، عن نتائج "مؤشر جاذبية إمارة عجمان لعام 2023"، والتي أظهرت ارتفاع معدل الرضا العام للمجتمع عن الخدمات العامة والبنية التحتية بالإمارة من 94.3% في عام 2022، إلى 97.1% في عام 2023.

وتعكس النتائج حجم الجهود المبذولة لحكومة الإمارة وفقاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لتحسين شبكات النقل والمواصلات، وتقديم خدمات تعليمية وصحية متقدمة، وتعزيز البنية التحتية، بما يتناسب مع النمو السكاني والاقتصادي المستمر، وبما يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة، كوجهة مفضلة للعيش والعمل.

وتضمنت دراسات رضا المجتمع في إمارة عجمان، تحليل استجابات عينة من الأسر المقيمة في الإمارة، من المواطنين وغير المواطنين، ووفرت معلومات محدثة بآراء الأسر والأفراد، على المستوى المحلي، في محاور متنوعة، تتعلق بالخدمات العامة والبنية التحتية.

وهدفت الدراسات، إلى تسليط الضوء على مستويات الرضا المجتمعي، وتقديم تحليل معمق، يمكّن صناع القرار من تحديد المجالات ذات الأولوية للتحسين من منظور المجتمع، بالإضافة إلى دعم تقييم فعالية السياسات والخطط، في تحقيق أهدافها لتلبية احتياجات وتوقعات السكان.

وقالت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، إن النتائج تعكس التزام حكومة عجمان بتقديم خدمات عالية الجودة، تلبي احتياجات وتوقعات المجتمع.

وأضافت أن التحسن الملحوظ في معدلات الرضا العام، يُعد دليلاً واضحاً على الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة، مؤكدة أن هذه النتائج ستسهم في دعم صُناع القرار، وتوجيه الخطط المستقبلية لتعزيز جاذبية عجمان كوجهة مفضلة للعيش والعمل.

وأشارت إلى أن المركز سيواصل رصد آراء المجتمع بهدف تحسين وتطوير الخدمات، بما يتوافق مع تطلعات ومتطلبات جميع فئات المجتمع.

وأظهرت نتائج مؤشر جاذبية الإمارة لعام 2023، أن 98.4% من المشاركين، راضون عن خدمات الرعاية الصحية، و98.2% راضون عن خدمات التعليم، و98.1% عن الخدمات العامة، و92.1% عن خدمات الاتصالات، و97.2% عن خدمات المواصلات العامة، و98.4% عن البنية التحتية.

كما أظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الرضا في عدة قطاعات حيوية، ففي قطاع الرعاية الصحية بشكل عام، حقق محور "الملموسات" أعلى نسبة رضا وبلغت 99.4%، بينما سجل محور "الاهتمام" النسبة الأدنى بـ 96.4%.

وعلى مستوى الرعاية الصحية الحكومية، تصدر أيضاً محور "الملموسات" بنسبة 99.1%، في حين سجل محور "الاستجابة" نسبة أقل بلغت 97.4%، وفي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، حقق كذلك محور "الملموسات" نسبة مرتفعة بلغت 99.6%، بينما سجل محور "الاهتمام" النسبة الأدنى بـ 95.3%.

وفي قطاع التعليم، سجل محور "الشعور بالأمان" نسبة رضا حيث بلغت 99.0%، بينما حاز محور "جودة الخدمات" النسبة الأدنى بـ 97.3%.

وفي التعليم الحكومي، حاز محور "سهولة الوصول" على أعلى نسبة وبلغت 99.3%، في حين سجل محورا "الاستجابة" و"الشعور بالأمان" أدنى نسبة بـ 99.1% لكل منهما.

وفي التعليم الخاص، حافظ محور "الشعور بالأمان" على الصدارة بنسبة 98.9%، بينما حاز محور "جودة الخدمات" النسبة الأدنى بـ 96.1%.

وفيما يتعلق بالخدمات العامة، حقق محور "الاعتماد والموثوقية" أعلى نسبة رضا بـ99.1%، في حين سجل محور "سهولة الوصول" النسبة الأدنى بـ 96.9%.

وفي قطاع الاتصالات، تباينت النتائج بين الشركتين الرئيسيتين، حيث حقق محور "الاعتمادية والموثوقية" في شركة "اتصالات"، أعلى نسبة وبلغت 94.5%، في حين حقق محور سهولة الوصول في شركة "دو" أعلى نسبة وبلغت 90.9%.

أما في قطاع المواصلات العامة، فقد تصدر محور "جودة الخدمات" بنسبة 98.3%، في حين حاز محور "الاستجابة" النسبة الأدنى بـ 96.1%.

وفي قطاع البنية التحتية، حقق محور "الاستجابة" أعلى نسبة رضا وبلغت 99.0%، بينما كان محور"سهولة الحصول" الأدنى بنسبة 97.8%.

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