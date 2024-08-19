31% معدل زيادة عدد المعاملات على أساس ربع سنوي

الشارقة: تواصل المشاريع والمبادرات التي تطلقها "دائرة الشارقة الرقمية" تعزيز الحياة الرقمية في الإمارة وتوفير خدمات متكاملة ومترابطة ومتميزة لسكانها وزوّارها، إذ كشفت الدائرة عن إنجاز أكثر من 952 ألف معاملة بقيمة تجاوزت 41.5 مليون درهم عبر "منصة الشارقة الرقمية" التابعة لها منذ انطلاقها في عام 2021 حتى الآن، بينما استقطبت ما يفوق 95 ألف مستخدم في الفترة نفسها.

وفي إطار جهودها الرامية إلى دعم التحوُّل الرقمي في إمارة الشارقة وتعزيز تنافسيتها على المؤشرات المحلية والدولية، تماشياً مع توجّهات حكومة الإمارة، توفّر "دائرة الشارقة الرقمية"، عبر منصتها، قناة رقمية موحدة للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والخاصة في الشارقة، متيحةً ما يزيد على 60 خدمة رقمية مقدَّمة من 19 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

ووفق أحدث بيانات المنصة، وصل عدد المعاملات المنجزة عبرها منذ انطلاقها حتى يوليو 2024 إلى أكثر من 952 ألف معاملة، بمعدّل زيادة بلغت نسبته 31% على أساس ربع سنوي، فضلاً عن زيادة عدد المتعاملين المسجلين في المنصة من 2,992 إلى ما يقارب 95 ألف مستخدم، واستقطابها أكثر من 2.5 مليون زيارة للموقع الإلكتروني على مدار الفترة نفسها.

كما سجّل تطبيق "الشارقة الرقمية" أيضاً زيادةً ملموسة بنسبة تجاوزت 615% في عدد التنزيلات على الأجهزة الذكية العاملة بنظاميّ "أندرويد" و"iOS، حيث ارتفع هذا العدد من 16,066 عملية تنزيل في 2021 إلى حوالي 100 ألف تنزيل حتى 2024.

وحول هذه المؤشرات، قال سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، إن النمو المستمر الذي تشهده المنصة في أدائها، سواءً من حيث عدد المعاملات المنجزة عبرها أو عدد مستخدمي التطبيق الخاص بها، يعكس نجاح الدائرة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة في تقديم تجربة رقمية مبسّطة وموثوقة وعالية الجودة، ترتكز على اهتمامات المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزوّار، وتسهم في تسهيل حياتهم وتحسينها.

وأضاف: "إن ثقة الجمهور بخدمات المنصة والإقبال على استخدامها يشكّل حافزاً لنا لمواصلة التعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، والعمل بشكل حثيث من أجل التطوير المستمر للمنصة وفق أحدث التطورات التقنية ومبادئ الاستباقية، وضم شتى الخدمات الحكومية والمستقلة التي تلبّي احتياجات الناس وترقى إلى توقّعاتهم".

يشار إلى أن "دائرة الشارقة الرقمية" توظّف أحدث التقنيات والخصائص المتنوعة والمرنة في المنصة الرقمية لتمكين جميع المتعاملين من الحصول على الخدمات بسرعة ويسر، وبأعلى درجات الأمان. وتوفر المنصة في مرحلتها الأولى عدداً من الخدمات الموجَّهة التي تستهدف قطاعات محدّدة؛ مثل المواصلات والعقارات والأعمال والأمن وخدمات المرافق والخدمات الاجتماعية والخدمات العامة.

-انتهى-

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا