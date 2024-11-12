دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تحقيق تقدم بنسبة 94.15% في مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها في حتا، حيث يجري حالياً تركيب المولدات في الموقع استعداداً للتشغيل التجريبي المتوقع في الربع الأول من عام 2025. كما اكتملت تعبئة السد العلوي للمحطة، الذي يتألف من جدار رئيسي بارتفاع 72 متراً وسد جانبي بارتفاع 37 متراً، ضمن مراحل التحضير للتشغيل.

تعتمد المحطة على المياه المخزنة في سد حتا وسد علوي جديد، حيث سيتم ضخ المياه باستخدام توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتعمل هذه التوربينات بطريقة عكسية لضخ المياه إلى السد العلوي لتخزين الطاقة، ومن ثم استخدامها لتوليد الكهرباء عبر تدفق المياه من السد العلوي إلى سد حتا من خلال نفق مائي تحت الأرض بطول 1.2 كيلومتر. وستصل كفاءة نظام إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9%، مع استجابة فورية للطلب خلال 90 ثانية.

ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات وسعة تخزينية تبلغ 1,500 ميجاوات ساعة، مع عمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، وتبلغ قيمة الاستثمارات فيه حوالي 1.421 مليار درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025.

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية شاملة لتطوير منطقة حتا وتعزيز التنمية المستدامة فيها، بما يشمل خلق فرص عمل مبتكرة للمواطنين، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. ومن خلال هذا المشروع، تسعى الهيئة إلى تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.