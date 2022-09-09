بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 9.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2080 مبايعة بقيمة 4.87 مليار درهم، منها 209 مبايعة للأراضي بقيمة 946.55 مليون درهم و1871 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.92 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 196 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 92 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 295 مبايعة بقيمة 419 مليون درهم وتلتها منطقة الوصل بتسجيلها 227 مبايعة بقيمة 664 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 145 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.42 مليار درهم منها 87 رهونات أراضي بقيمة 2.54 مليار درهم و327 رهونات فلل وشقق بقيمة 875.97 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 2 مليار درهم وأخري في منطقة الحمريه بقيمة 382 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 100 هبة بقيمة 1.17 مليار درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 364 مليون درهم وأخري في منطقة ام الشيف بقيمة 100 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية