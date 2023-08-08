ارتفع مؤشر الربيع للوساطة بسوق العراق للأوراق المالية بشكل كبير بنسبة 9.2٪ في يوليو الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في أسعار أسهم الشركة العراقية لإنتاج البذور (+26.9٪) ومصرف بغداد (+8.8٪) والمصرف الأهلي العراقي (+8.0٪) وشركة بغداد للمشروبات الغازية (+4.7٪) التي لها أكثر من 10٪ من الوزن في المؤشر.

وساهمت الزيادة في سعر أسهم المصرف التجاري العراقي (+14.0٪)، وآسياسيل (+5.8٪) في الزيادة في مؤشر الربيع للأوراق المالية في العراق أيضاً، وارتفع سعر سهم 9 من أصل 10 شركات مؤشر الربيع للأوراق المالية في العراق خلال شهر يوليو الماضي.

وانخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 7٪ في يوليو مقارنة بيونيو الماضي إلى 22.8 مليون دولار أمريكي.

وأبلغ القطاع المصرفي عن أعلى حصة في حجم التداول بنسبة 61.2٪ في يوليو بمساهمة المعاملات المتقاطعة، يليها قطاع الصناعة (حصة 17.7٪)، والقطاع الزراعي (حصة 12.8٪)، وقطاع الاتصالات (حصة 4.4٪)، وقطاع الخدمات (حصة 2.8٪).

ونمت أسعار أسهم 32 شركة في يوليو، وارتفعت 23 منها بأكثر من 5.0٪، في حين زادت 10 شركات بأكثر من 10.0٪. شهد مصرف الائتمان العراقي أكبر زيادة في أسعار الأسهم بنسبة +43.2٪ خلال الشهر، يليه مصرف المنصور بزيادة شهرية بنسبة 35.4٪.

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