نيوم، المملكة العربية السعودية - أعلنت نيوم ومجموعة "إم بي 92"، الرائدة في صيانة اليخوت الفاخرة، عن إعلان شراكة لإنشاء مركزٍ لتصليح اليخوت على مساحة 10000 متر مربع في جزيرة "سندالة"، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة.

ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة بالتزامن مع قرب افتتاح الجزيرة خلال عام 2024، حيث سيكون المركز الأول من نوعه بين عدة مراكز لصيانة اليخوت ستفتح أبوابها في نيوم مستقبلاً، لتلبية الطلب المتوقع من اليخوت الزائرة أو المقيمة في المنطقة، التي ستكون وجهةً لمُلّاك وعشاق اليخوت خلال السنوات المقبلة.

ومن خلال هذا المركز الجديد، سيستفيد أصحاب اليخوت الفاخرة القادمين إلى البحر الأحمر من خبرات مجموعة "إم بي 92" في تلبية متطلبات التصليح المعقدة لكل اليخوت، ومن بينها اليخوت الفاخرة، كما تعكس هذه الشراكة رؤية نيوم لبناء وجهة بحرية متكاملة في المنطقة، حيث يسعى الشريكان لتقديم حلول موثوقة وفعالة ومستدامة لمتطلبات صيانة اليخوت وتصليحها، ومن هذا المنطلق، سيعطي المركز الجديد الأولوية لأعلى معايير الاستدامة في تصميمه وعملياته ومعداته المستخدمة.

وقال المدير التنفيذي في جزر "نيوم"، عيوش كيلا: "يعكس تعاوننا مع «إم بي 92» التزامنا بأن نصبح وجهةً فريدة لليخوت على مستوى العالم، وتجسد هذه الشراكة تطلعاتنا لتوفير بيئة مثالية وخدمات عالمية المستوى لليخوت التي تزور البحر الأحمر".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "إم بي 92"، بيبي غارسيا أوبيرت: "نحن سعداء للغاية بأن نكون جزءاً من مشروع نيوم الاستثنائي، ونتطلع لاغتنام الفرصة التي تتيحها هذه الشراكة في تأسيس تعاون دائم وهادف بيننا، بما يسمح لنا بتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد على مستوى عالمي لقطاع اليخوت وأصحابها في هذه المنطقة، التي تتمتع بجمالٍ طبيعيٍّ أخَّاذ وإمكانات هائلة".

ومن المقرر أن يبدأ مركز الصيانة والتصليح أعماله بتقديم مجموعةٍ متنوعة من الخدمات لليخوت، تشمل تصليحات الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والهيدروليكية، وسيكون المركز جاهزاً لاستقبال اليخوت من مختلف الأحجام لإنجاز أعمال الصيانة لها في الماء، وسيوسع أعماله لتشمل تقديم خدمات الصيانة داخل الحوض الجاف للسفن التي يصل طولها إلى 40 متراً.

#بياناتحكومية

- انتهى -

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

حول "إم بي 92 غروب"

"إم بي 92 غروب" هي شركة مشهورة عالمياً متخصصة في مجال صيانة اليخوت الفاخرة وتجديدها وإصلاحها، وإدارة أحواض بناء السفن الحديثة، وتتمتع الشركة بموقعها الإستراتيجي في برشلونة الإسبانية ولاسيوتا الفرنسية على البحر المتوسط.

تأسست الشركة عام 1992، تحت مسمى "Marina Barcelona 92 SA"، وتدير الشركة سنوياً نحو 200 مشروع لليخوت الفاخرة التي يصل طولها إلى 180 متراً، ولديها قوى عاملة يصل عددها لأكثر من 350 موظفاً.

ويركز نهج الشركة على الاستثمار الاستباقي في تطوير الأفراد والمرافق، بهدف إضافة قيمة مستمرة لعملائها ومجتمعاتهم. وتسعى المجموعة جاهدة لتحقيق الريادة في مجال تجديد اليخوت وصيانتها في جميع أنحاء العالم من خلال الاطلاع والتعلم والابتكار لتنمية أعمالها بشكلٍ مستدام وتطوير الحلول التي تترك أثراً إيجابياً ملموساً في صناعة اليخوت الفاخرة.

وفي عام 2023، أطلقت المجموعة حملة "Refit for the Future!" وهي أول خدمة مخصصة لتجديد الاستدامة في العالم، وهي مصممة خصيصاً لأصحاب اليخوت الفاخرة الذين يتطلعون إلى تقليل التأثير البيئي ليخوتهم، وتقليل تكاليف التشغيل والتمويل، والحفاظ على قيمتها السوقية.