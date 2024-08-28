أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، وشركة أبيكس للصناعات الهندسية ومقرّها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية مساطحة مدتها 50 عاماً لإنشاء مصنع متطور في منطقة كيزاد أ - المعمورة.

ومن المقرر أن يتم تطوير المصنع باستثمارات تبلغ 90 مليون درهم إماراتي من قبل شركة أبيكس للصناعات الهندسية، لإنتاج الأجزاء الصناعية والمكونات والآلات والمعدات اللازمة لصناعات النفط والغاز والنقل والدفاع.

ستمتد المنشأة على مساحة 40 ألف متر مربع، وستعتمد على التقنيات الهندسة المتقدمة لتصميم وتطوير أنظمة مبتكرة لخدمة القطاعات المذكورة. وسيراعي المصنع في عملياته الممارسات البيئية المستدامة بما يتماشى مع التزامات حماية البيئة وبما يعزز الممارسات الصناعية المستدامة في كيزاد.

تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي الرامية إلى استقطاب شركات التصنيع من جميع أنحاء العالم لتحفيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات والمنطقة ككل. ومن المتوقع أن يساهم هذا المصنع في ترسيخ مكانة كيزاد كمحور إقليمي للتنمية الصناعية المستدامة ووجهة رائدة للمشاريع الصناعية الكبرى في المنطقة.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: "نرحب بإنشاء المصنع الجديد وانضمامه إلى منظومتنا الصناعية لرفد القطاعات ذات الأهمية التي تقود النمو الاقتصادي المستدام في كيزاد.

ينسجم هذا المشروع بشكل كبير مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة."

وقال نورالدين داوود، الشريك في شركة أبيكس للصناعات الهندسية: "نحن سعداء بإنشاء مرافق بحثية وتطويرية وتصنيعية حديثة في أبوظبي. تهدف شركة أبيكس من خلال تطوير هذه المنشآت إلى خدمة قطاعات النفط والغاز والنقل والسيارات والدفاع والهندسة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونطمح إلى المساهمة في تطوير القطاعات الهندسية والصناعية في دولة الإمارات ككل، وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص.

لدينا مصانع ومعدات متخصصة في عمليات معالجة المواد بتقنيات فريدة تعمل على إطالة دورة حياة الأجزاء المعدنية مثل أدوات التقطيع وأقراص المكابح والتروس وما إلى ذلك، مما سيعود على عملائنا بفوائد اقتصادية جمة ويسهم في خفض التكلفة التشغيلية.

جدير بالذكر أن السبب الأساسي الذي جعلنا ننظر إلى كيزاد باعتبارها الموقع المفضل لتطوير منشأتنا، يعود إلى المزايا الفريدة والمرافق المتطورة والخدمات المتكاملة التي تقدمها مجموعة كيزاد للشركات الصناعية، هذا فضلاً عن اللوائح التنظيمية الداعمة للقطاع الصناعي والمناخ المشجع للاستثمار الذي توفره دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي."

ستُعزز المنشأة الجديدة في كيزاد عمليات قطاعات النفط والغاز وصناعة القاطرات، وستُمكن هذه القطاعات من تحقيق كفاءة إنتاجية أعلى. يُشَكل قطاع النفط والغاز الطبيعي المساهم الأكبر في تلبية احتياجات العالم من الطاقة، في حين تُعد صناعة القاطرات هي العامل الأهم الذي تعول عليه قطاعات النقل في توجهها نحو تقليل البصمة الكربونية ومكافحة تغير المناخ.

نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

تضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية (في كل من مدينتَي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة)، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمعاً سكنياً للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

توفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 2,000 مستثمر في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.

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