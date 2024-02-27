المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن الإصدار الجديد من حساب "الوافر" الذي يقدم مكافآت نقدية كبيرة للعملاء، حيث ستتضمن نسخة العام 2024م 9 جوائز كبرى و 35 جائزة شهرية تتجاوز قيمتها 3 ملايين دولار أمريكي يتم السحب عليها على مدار العام.

هذا وتشمل نسخة العام 2024م من حساب "الوافر" المزيد من الجوائز النقدية، تتضمن جائزة بقيمة مليون دولار أمريكي لفائز واحد يتم السحب عليها في شهر ديسمبر 2024، و8 جوائز بقيمة ربع مليون دولار أمريكي لكل منها، على أن يتم السحب على جائزة واحدة منها في الشهور التالية مارس ومايو ويوليو وسبتمبر، بينما يتم السحب على 4 جوائز دفعة واحدة في شهر ديسمبر.

إضافة إلى ذلك، واستمرارًا لنهجه في مكافأة عملاءه عبر طرح جوائز نقدية قيمة وحصرية، كشف خليجي بنك كذلك عن سحوبات أكثر لنادي عملاء الوافر لتشمل 5 جوائز شهرية بقيمة 10,000 دولار أمريكي لكل منها لأعضاء النادي، وذلك بمجموع 35 جائزة على مدار العام، ليقدم خليجي بنك تجربة مصرفية مُتميزة لعملائه من الراغبين في ادخار واستثمار أموالهم، مما يعكس حرص البنك على توفير فرص ربح استثنائية وحصرية لعملائه الكرام.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، على المزايا الحصرية التي يقدمها الإصدار الجديد من حساب “الوافر” للعملاء، موضحة بالقول: "نحن مسرورون بالإعلان عن حزمة الجوائز النقدية المخصصة لعملاء حساب ’الوافر‘ في نسخته الجديدة لهذا العام، والتي تشمل 44 جائزة بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار أمريكي ليجسد ذلك التزام البنك بتطوير الحساب بشكل مستمر ورفع قيمة الجوائز وإطلاق العديد من المزايا الخاصة للعملاء. ومن خلال زيادة قيمة الجوائز النقدية، فإننا نهدف إلى جعل عملية الادخار والاستثمار في الحساب سلسة ومجزية بشكل أكبر لعملائنا."

وشددت السيدة العباسي على حرص البنك على توفير فرص ربحية استثنائية من خلال نادي عملاء الوافر، مضيفة بالقول: "انطلاقًا من التزامنا الثابت بتعزيز المنتجات والخدمات التي نقدمها، نسعى في خليجي بنك باستمرار لتزويد عملائنا بمزايا ومكافآت حصرية، ونفخر بتقديم سحوبات شهرية إضافية لنادي عملاء الوافر وهو نادٍ خاص يمنح جوائز ومزايا استثنائية للعملاء الذين يودعون 5,000 دينار بحريني أو أكثر في حساب "الوافر".

وتابعت السيدة العباسي: "يسرنا دعوة العملاء الحاليين والجدد لاغتنام الفرصة وفتح حساب "الوافر" أو الإيداع أكثر بالحساب بكل سرعة وسهولة عبر تطبيق خليجي للهاتف النقال ، أو من خلال أحد فروع البنك للتأهل للفوز بإحدى جوائزنا القيمة لهذا العام متمنين حظًا موفقًا للجميع."

من الجدير بالذكر أن حساب "الوافر" هو حساب استثماري متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حيث يتم استثمار الأموال فيه على أساس المضاربة المطلقة، ويمكن فتح الحساب بمبلغ وقدره 500 دينار بحريني كحد أدنى، حيث سيتم احتساب نقاط الدخول في السحب على الجوائز لكل 25 دينار في الحساب، كما يمكن للعملاء الإستفادة من نظام النقاط المضاعفة في السحوبات على الجوائز بشرط الحفاظ على رصيد حسابك أو زيادته، دون إجراء أي عمليات سحب لأكثر من 90 يومًا قبل موعد السحب على الجوائز..

للمزيد من المعلومات حول حساب ‘الوافر‘ يرجى زيارة صفحة الحساب على الموقع الإلكتروني للبنك www.khaleeji.bank أو التواصل مع مركز اتصالات خليجي بنك على 17540054.

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