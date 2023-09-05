تبلغ تكلفته 86 مليون درهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في مشروع خزان المياه الذي تنفذه الهيئة في منطقة حتا للاطلاع على تقدم الأعمال الإنشائية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 89.42% من إجمالي المشروع. وتبلغ السعة التخزينية للمشروع 30 مليون جالون، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 86 مليون درهم، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

رافق معالي الطاير المهندس برنلي نصور، نائب الرئيس – المشاريع وهندسة المياه والصيانة والتوصيلات الجديدة في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس أحمد سيف الفلاسي، مدير أول شبكات نقل المياه في الهيئة.

يشتمل المشروع على إنشاء خزانين بقدرة تخزينية تبلغ 30 مليون جالون من المياه المحلاة، وتشييد المباني الداعمة، وتمديد أنابيب المداخل والمخارج. واكتملت أعمال الأساس الإنشائية لجميع المباني والخزانات بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الاكتمال في الأعمال فوق الأرضية 92% وتم أيضا تمديد ما يقارب من 99% من الأنابيب.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تدعم مشاريعنا في حتّا الخطة التنموية الشاملة التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير منطقة حتّا وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتوفير فرص عمل مبتكرة للمواطنين في حتّا. وتدعم خزانات المياه التي تنفذها الهيئة في مختلف أنحاء دبي الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، واستراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن جهود الهيئة الرامية إلى تحسين كفاءة واعتمادية شبكات المياه ورفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي وزيادة السعة التخزينية لإمارة دبي لتصل إلى 1,152 مليون جالون من المياه المحلاة مقارنةً بالسعة الحالية التي تبلغ 942 مليون جالون بما يفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية ويسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة."

وتعمل الهيئة حالياً على تنفيذ مشروع لتخزين 6,000 مليون جالون من المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها عند الحاجة. وتوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون جالون من المياه يوميا في حالات الطوارئ لمدة 90 يوماً، مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.

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