كوالالمبور، ماليزيا: نجحت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ("الهيئة")، وهي مؤسسة دولية تقوم بتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في اختتام إصدار ما مجموعه 840 مليون دولار أمريكي من الصكوك قصير الأجل عبر ثلاث فترات مختلفة وهي؛ شهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر على التوالي.

تم تسعير المجموعات الثلاث بشكل تنافسي كالآتي:

5.4 % مقابل 250 مليون دولار أمريكي لمدة شهر واحد ؛ 5.4 % مقابل 290 مليون دولار أمريكي لمدة 3 أشهر ؛ و 5.3 % مقابل 300 مليون دولار لمدة 6 أشهر.

شهد إعادة إصدار اليوم مناقصة تنافسية تنافسية الوكلاء الأساسيين والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك آسيا،مع سجل طلبات شراء قوي يزيد عن 1.93 مليار أمريكي، وهو ما يمثل متوسط نسبة العرض إلى التغطية 230%.

وقال السيد: سَفْري شاهول حميد، الرشيس التنفيذي للهيئة: "يعكس الإصدار الناجح اليوم، شهية الأسواق الإسلامية الصحية وثقتها في الأوراق الهيئة الإسلامية العالمية قصيرة الأجل. وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في السوق الناجمة عن القرار الوشيك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيض أسعار الفائدة، فإن صكوك الهيئة تواصل اكتساب الزخم في العام الجديد حيث تستمر أسواق التمويل الإسلامي في الطلب على أدوات سيولة عالية الجودة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر الحدود. كما تسر الهيئة بمشاركة مستثمرين جدد من ولايات قضائية متعددة يشاركون في مزاد صكوكها للمرة الأولى، مما يبشر بخير لنمو التمويل الإسلامي على مستوى العالم. "

يشكل هذا الإصدار جزءًا من برنامج صكوك الهيئة قصيرة الأجل بقيمة 4 مليار دولار أمريكي، والمصنف من قبل مؤسسة التصنيف العالمية (ستاندارد آند بورز) (S&P) بـ(A-1) و"F1" من قبل وكالة فيتش

يتم توزيع الصكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من 10 وكلاء أساسيين على مستوى العالم، وهذه الشبكة هي: بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك البركة ترك، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، وماي بنك الإسلامي. بيرهاد، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة، هي جهة تقوم بإصدار صكوك قصيرة الأجل بشكل منتظم عبر فترات ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. ويبلغ إجمالي مبلغ صكوك الهيئة المستحق الآن 3.51 مليار دولار أمريكي. وستستمر الهيئة في إعادة إصدار أدوات سيولتها قصيرة الأجل شهريًا كما هو مقرر في تقويم الإصدار الخاص بها.

عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة ومقرها في كوالالمبور.

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