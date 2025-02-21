المنامة، مملكة البحرين: شارك سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي في الاجتماع الـ(84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة شركة المدفوعات الخليجية كما ترأس سعادته الاجتماع الثالث والستين لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، في دولة الكويت الشقيقة، حيث تم مناقشة موضوعات محورية تهم القطاع المالي والمصرفي في دول المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجالات التطورات النقدية والمالية.

هذا وقد تم خلال الاجتماع بحث آلية إدارة ومتابعة وتقييم المبادرات الحالية والمستقبلية ضمن خطة تفعيل العمل الخليجي المشترك في إطار أعمال لجنة محافظي البنوك المركزية وسبل تعزيز التعاون الدولي في القطاع المصرفي والمالي.

كما تم مناقشة توصيات اللجان الفنية المختلفة ومنها اللجنة الفنية لنظم المدفوعات بدول المجلس واللجنة الفنية للاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الاقتصادية والنقدية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتناول الاجتماع تعزيز أطر الأمن السيبراني ودور البنوك المركزية في توفير البيئة التنظيمية والتشريعية والتقنية لنظم المدفوعات المتطورة والتقنيات المالية بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي كما تطرق إلى سبل تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية للجنة المحافظين التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الخليجية بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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