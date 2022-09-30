بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 8.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2191 مبايعة بقيمة 5.38 مليار درهم، منها 123 مبايعة للأراضي بقيمة 949.17 مليون درهم و2068 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.43 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 145 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 86 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 194 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 277 مبايعة بقيمة 496 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 214 مبايعة بقيمة 390 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 149 مبايعة بقيمة 224 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.2 مليار درهم منها 146 رهونات أراضي بقيمة 1.5 مليار درهم و284 رهونات فلل وشقق بقيمة 688.3 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة تلال الغاف بقيمة 416 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 230 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 82 هبة بقيمة 699.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 264 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 208 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية