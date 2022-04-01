بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 8.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الإسبوع تسجيل 1670 مبايعة بقيمة 4.54 مليار درهم، منها 247 مبايعة للأراضي بقيمة 1.45 مليار درهم و1423 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.09 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 280 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الورقاء الثالثه.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 121 مبايعة بقيمة 266 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 262 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 225 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 62 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الجداف وأخيرا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة ام هرير الثانيه.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 243 مبايعة بقيمة 276 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 148 مبايعة بقيمة 441 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 99 مبايعة بقيمة 306 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.38 مليار درهم منها 92 رهونات أراضي بقيمة 2.61 مليار درهم و294 رهونات فلل وشقق بقيمة 776.34 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الاولى بقيمة 1 مليار درهم وأخري في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 501 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 79 هبة بقيمة 289.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الاولى بقيمة 120 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 44 مليون درهم.

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